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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İSTANBUL (İHA)
03.11.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

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4. Levent’te engelli vatandaşı taksiye almadığı iddia edilen sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Para cezası kesilen sürücünün, aracı da trafikten men edildi. Engelli vatandaşın adres sorduğunu iddia eden sürücü, bir başka kadın yolcuyu da yemeğe gideceğini belirterek almadığını söyledi.

Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir taksi sürücüsünün kaldırımda bekleyen engelli bir vatandaşı aracına almadığı iddia edilmişti. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, 34 TEF 23 plakalı aracın sahibi İsmet Z.’ye ulaştı. Buradan sürücü Mehmet G.’ye ulaşan ekipler, taksi sürücüsünü yakalayarak şubeye götürdü.

PARA CEZASI KESİLDİ, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Şubede işlemleri yapılan araç sahibi ve sürücüye, “Çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak”, “Muayene sonrasında emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması”, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak” ve “Taşıt yolu zerinde otobüs duraklarında duraklamak“ maddelerinden toplam bin 706 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 30 ceza puanı eklenen sürücünün kullandığı araç, eksikliklerini tamamlayıncaya kadar trafikten men edildi.

Şok görüntü Taksiciler engelli vatandaşı almadı...
Şok görüntü! Taksiciler engelli vatandaşı almadı...

“İLKİ ADRES SORDU, DİĞERİNİ DE YEMEK İÇİN ALMADIM”

İşlemlerinin ardından şubeden çıkartılan sürücü Mehmet G., “Ben 4. Levent metroya yolcu bıraktığımda ilk arkadaş adres sordu. İkinci gelen hanımefendiye ise çalışmayacağı mı ve yemek yemeye gideceğimi söyledim. Bu görüntüyü çekenler bizi şikayet etmiş, memur arkadaşlar da gereğini yapıyor. Kesinlikle yanlış anlaşılma var, biz bu şikayetlerin yolculardan alınmasını istiyoruz” dedi.

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