Engelli raporunda yeni dönem: Oran olmayacak
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikte ‘Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’nun şartları belirlendi. Daha önce raporda nasıl değerlendirileceği belirtilmemiş olan immünoloji, genetik hastalıklar ve yenidoğan değerlendirmesine dair alanlar çocuklar için ilk kez tanımlandı. Çocuğa özgü olarak tanımlanan “Özel gereksinimi var” ifadesi ile engel oranı belirtilmesine son verildi. Yeni yönetmelikle kronik lösemi için rapor bir kez alınacak ve 18 yaşına kadar geçerli olacak.
Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik de yayınlandı. Eski yönetmelikteki “özürlü” ifadeleri “engelli” olarak değiştirildi. “Ağır özürlü” ifadesi yerine de “bakıma muhtaç/ihtiyacı olan engelli” ifadesi getirildi.
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