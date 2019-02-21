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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Engelli raporunda yeni dönem: Oran olmayacak

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Engelli raporunda yeni dönem: Oran olmayacak

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte ‘Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’nun şartları belirlendi. Daha önce raporda nasıl değerlendirileceği belirtilmemiş olan immünoloji, genetik hastalıklar ve yenidoğan değerlendirmesine dair alanlar çocuklar için ilk kez tanımlandı. Çocuğa özgü olarak tanımlanan “Özel gereksinimi var” ifadesi ile engel oranı belirtilmesine son verildi. Yeni yönetmelikle kronik lösemi için rapor bir kez alınacak ve 18 yaşına kadar geçerli olacak.
Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik de yayınlandı. Eski yönetmelikteki “özürlü” ifadeleri “engelli” olarak değiştirildi. “Ağır özürlü” ifadesi yerine de “bakıma muhtaç/ihtiyacı olan engelli” ifadesi getirildi. 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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