Engelli öğretmen atama takvimi açıklandı | Başvurular ne zaman?
2019 yılı engelli öğretmen atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 2019 yılı engelli öğretmen ataması kapsamında, 500 öğretmen atamasının yapılacağı bildirilen duyuruda, başvuru sürecinin detaylarına da yer verildi. Peki, engelli öğretmen alımı için başvurular ne zaman alınacak?
MEB'in internet sitesinden yayımlanan duyuruda, engelli öğretmen alımı ve mazerete bağlı yer değişikliğine ilişkin bilgi verildi.
2019 yılı engelli öğretmen ataması kapsamında, 500 öğretmen atamasının yapılacağı bildirilen açıklamada, "İl ve alan bazlı kontenjanların ilan edilmesi 22 Ocak 2019 tarihinde, başvuruların alınması ve onaylanması 23-29 Ocak 2019 tarihleri arasında, atamalar ise 1 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan kadrolu öğretmenlerin 2019 yarıyıl dönemi aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurularının 2-7 Ocak 2019 tarihlerinde alınacağı belirtildi.
Tercihlerin yapılması ve onay sürecinin ise 10-16 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceği, tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin de 21 Ocak 2019'dan itibaren yapılacağı duyuruldu.
BAŞVURULAR ELEKTRONİK FORMLA ALINACAK?
Engelli öğretmen atama başvuruları için ‘mebbis.meb.gov.tr’ ‘personel.meb.gov.tr’ adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunun doldurulması ve çıktısının herhangi bir il milli eğitim müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.
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