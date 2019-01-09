Engelli öğrenci sınıfında tartışma yaratan görüntü
Ankara’daki bir ilkokulun Otistik Çocuk Eğitim Sınıfı’nda (OÇES) okuyan sekiz yaşındaki otizm ve epilepsi hastası M.F.D.’nin sınıfta öğretmenden şiddet gördüğü iddia edildi.
Bir başka öğretmen tarafından çekilen görüntülerde kadın öğretmenin otistik öğrenciye bağırdığı, eliyle ittiği ve sınıfta sandalye fırlattığı görülüyor. M.F.D.’nin ailesi, suç duyurusunda bulunduğu öğretmenin tutuklanmasını istedi.
İlkokulda okuyan M.F.D.’nin, 7 Ocak günü öğretmeni Y.İ’den şiddet gördüğü iddia edildi. Aynı okuldaki bir başka öğretmen tarafından bu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, öğretmenin M.F.D.’ye bağırdığı, çocuğu ittiği ve sandalyeyi üzerine fırlattığı görülüyor.
M.F.D.’nin kayıttan önce de fiziksel şiddete uğradığı iddia ediliyor.
M.F.D.’nin ailesi bu görüntülerin ellerine ulaşması sonucu avukatları Fidel Okan aracılığıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında şikayetçi oldu. Dilekçede, aynı okulda görev yapan bakıcı S.A.’nın ifadelerine yer verildi. S.A.’nin ‘Öğretmen uzun zamandır çocuğa şiddet uyguluyor. Sürekli boğazını sıkıyor. Moraran yerleri tedavi edip fondötenle kapatıyor” dediği vurgulandı.
Çocuğun yüzünde darptan kaynaklı kırmızılık bulunduğu vurgulanan dilekçede, “Öğretmen ekstra özenli davranması gerekirken, hem fiziksel, hem manevi şiddet uygulamıştır. Bu tarz şiddet hareketleri olan bir kimsenin öğretmenlik yapmaması gerekmektedir” denildi. İşbilir’in ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı bir kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak, kasten yaralama’ suçunu işlediği ifade edildi ve tutuklanması istendi.
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