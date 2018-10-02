Engelli memur ataması ne zaman yapılacak? EKPSS tercihleri
Kamuda memur olma hayali kuran engelli vatandaşlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. ÖSYM tarafından 22 Nisan'da yapılan ve sonuçları 17 Mayıs'ta açıklanan 2018 EKPSS sınavının ardından beklemeye başlayan engelli vatandaşlar, 2018/2 EKPSS tercih sürecinin başlayacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, Engelli memur ataması ne zaman yapılacak? EKPSS tercihleri ne zaman?
2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri arasında engelli memur alımı tercihleri alınmış ancak 2018'in 2. dönemi için ise tercih tarihi açıklanmamıştı. Bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlar, ekim ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, 2018/2 EKPSS tercihleri hakkında detaylar...
2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim geçtiğimiz ocak ayında belli olmuştu. Bu kapsamda engelli memur adayları 2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri tercih yapmış ve bu tercihlerin sonucu 4 Nisan 2018 tarihinde açıklanmıştı.
Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor. Devlet Personel Başkanlığı 24 Ocak'ta yayımladığı EKPSS yerleştirme takviminde 2018/2 ile ilgili bir tarih açıklamamıştı. 2018/2 EKPSS yerleştirme takvimi henüz yayınlanmadı. Söz konusu yerleştirme işlemleri için bir açıklama olması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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