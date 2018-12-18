Engelli memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018/2 EKPSS tercih sonuçları
2018/2 EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 29 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında başvuruları tamamlanan engelli memur ataması için sonuçların ne zaman açıklanacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan on binlerce kişinin merak ettiği konu oldu. Peki, 2018/2 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli memur alımı sonuçları ne zaman belli olacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2016 ve 2018'e giren kişilerin kamuya memur olarak atanması için yapılan 2018/2 EKPSS tercihleri için sonuç açıklaması bekleniyor. Süreç tamamlandığında, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları için 2 bin 504 engelli memur alımı yapılacak. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
29 Kasım-7 Aralık tarih aralığında alınan başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçen ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak, geçtiğimiz dönemlerdeki sonuç açıklama süreçleri baz alındığında EKPSS/2 tercih sonuçlarının en geç 31 Aralık Pazartesi günü açıklanacağı öngörülebilir. Bu durum, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre erken ve geç açıklanma şeklinde değişkenlik gösterebilir.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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