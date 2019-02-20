Engelli mağduru görmeden beraat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEngelli mağduru görmeden beraat
GeriGündem Engelli mağduru görmeden beraat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ayşegül USTA/İSTANBUL
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Engelli mağduru görmeden beraat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Engelli mağduru görmeden beraat

61 yaşındaki Cevat Y. (61) hakkında 14 yaşındaki Z.A.’ya “çocuğun cinsel istismarı” ve yüzde 50 zihinsel engelli Ş.B.’ye “cinsel istismar” suçlarından 22 yıldan 33 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Cevat Y., İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmemişti. Davanın mağdurlarından 14 yaşındaki Z.A. ise psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde yaşadığı istismarı anlatarak şikâyetçi olduğunu söyledi.

FAYDA HASIL OLDU: TAHLİYE

13 Kasım 2018’de Ş.B.’nin ifadesinin alınması için adresine yazı yazıldığını ancak ifadesi alınamadan talimatın döndüğünü belirten mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak Ş.B.’nin dinlenmemesine karar verdi. Davanın 2’nci oturumunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cevat Y.’yi, 14 yaşındaki Z.A.’ya “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak “tutukluluğundan umulan fayda hasıl olduğu” gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Zihinsel engelli Ş.B.’ye “cinsel istismar” suçundan ise akıl hastalığı bulunduğunu bilmediği gerekçesiyle kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi sebebiyle Cevat Y.’ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Gerekçeli kararda sağlık kurulu raporuna göre, mağdur Ş.B.’nin “Hafif düzeyde mental retardasyon (zekâ geriliği) olduğu, dışarıdan bakım ve hâkim olmayan kişilerce anlaşılamayacağı, iletişim kurmakla anlaşılabileceği” tespitine yer verildiği hatırlatıldı. Cevat Y.’nin, Ş.B. ile ilişkiye girdiği, ancak Ş.B.’nin akıl hastalığı bulunduğunu ilişki sırasında bilmediği anlaşıldığından, kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşmesi sebebiyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Yeni bir göç dalgasını tek başımıza göğüsleyemeyeceğiz"

Sayı artıyor... Toplam 11 cansız beden bulundu

Paha biçilemiyordu... Ele geçirildi...

Yeni atanmıştı, görev yerine gidiyordu... Acı haber geldi