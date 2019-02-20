Engelli mağduru görmeden beraat
61 yaşındaki Cevat Y. (61) hakkında 14 yaşındaki Z.A.’ya “çocuğun cinsel istismarı” ve yüzde 50 zihinsel engelli Ş.B.’ye “cinsel istismar” suçlarından 22 yıldan 33 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar çıktı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Cevat Y., İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmemişti. Davanın mağdurlarından 14 yaşındaki Z.A. ise psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde yaşadığı istismarı anlatarak şikâyetçi olduğunu söyledi.
FAYDA HASIL OLDU: TAHLİYE
13 Kasım 2018’de Ş.B.’nin ifadesinin alınması için adresine yazı yazıldığını ancak ifadesi alınamadan talimatın döndüğünü belirten mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak Ş.B.’nin dinlenmemesine karar verdi. Davanın 2’nci oturumunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cevat Y.’yi, 14 yaşındaki Z.A.’ya “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak “tutukluluğundan umulan fayda hasıl olduğu” gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Zihinsel engelli Ş.B.’ye “cinsel istismar” suçundan ise akıl hastalığı bulunduğunu bilmediği gerekçesiyle kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi sebebiyle Cevat Y.’ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Gerekçeli kararda sağlık kurulu raporuna göre, mağdur Ş.B.’nin “Hafif düzeyde mental retardasyon (zekâ geriliği) olduğu, dışarıdan bakım ve hâkim olmayan kişilerce anlaşılamayacağı, iletişim kurmakla anlaşılabileceği” tespitine yer verildiği hatırlatıldı. Cevat Y.’nin, Ş.B. ile ilişkiye girdiği, ancak Ş.B.’nin akıl hastalığı bulunduğunu ilişki sırasında bilmediği anlaşıldığından, kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşmesi sebebiyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
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