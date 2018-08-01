Engelli maaşları PKK'lı teröristlere gitmiş!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEngelli maaşları PKK'lı teröristlere gitmiş!
GeriGündem Engelli maaşları PKK'lı teröristlere gitmiş!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
01.08.2018 - 06:02, Son Güncelleme:

Engelli maaşları PKK'lı teröristlere gitmiş!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Engelli maaşları PKK'lı teröristlere gitmiş!

Terör örgütü PKK'ya yönelik son aylarda düzenlenen başarılı operasyonların ardından bitme noktasına gelen PKK'ya finasal yardım yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Hakkari Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi'nden son 6 ay içinde engelli raporu alan vatandaşların sayısının arttığını tespit etti. Çalışma başlatan polis ekipleri 6 ay boyunca teknik dinleme ve fiziki takip yürüttü.

Sahte engelli raporu veren şahısların yakalanması için düğmeye basan polis Hakkari merkezli, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçeleri ile Van'da tespit edilen adreslere eş zamanlı “beyaz önlük” operasyon düzenledi.

MAAŞI PKK'YA AKTARMIŞLAR

Operasyonda Yüksekova Engelliler Derneği yöneticileri ile Hakkari Devlet Hastanesinde görevli kurum müdür ve memurlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin para karşılığı sahte engelli raporu düzenlediği, aynı zamanda hastanenin bilişim sistemine girerek engelli maaşı bağlanması için engellilik oranı yetersiz olan şahısların engellilik oranını artırdığı ortaya çıkarıldı.

Ayrıca şüpheli şahısların, terör örgütü PKK ile bağlantılı şahıslara da sahte engellilik raporu çıkardığı belirlendi. Şüpheliler sorgularında, sahte engelli raporu çıkardıkları PKK bağlantılı şahısların devletten aldıkları maaşın bir kısmını örgüte verdiğini itiraf etti. Engelli raporu alan bazı şahısların Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf olarak araç aldığı, bazı şahısların da aldığı araçları terör örgütü PKK'ya teslim ettiği belirlendi. (YENİ ŞAFAK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Engelli maaşları PKK'lı teröristlere gitmiş!

Hain Akıncı'da yakalanmıştı! 2 saniyelik video ele verdi

Hadise'nin annesinden 'veda mektubu' şikayeti

Ordu'da 2 bin 100 yıllık üç heykel bulundu