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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
30.01.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Engelli kıza vurduğu sopa silah sayıldı

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Engelli kıza vurduğu sopa silah sayıldı

Üsküdar’da, modacı Sinem Yalçın’ın engelli kız kardeşinin gittiği kuaförde darp edildiği iddiasına ilişkin kuaför çalışanlarının davası sürerken, iş yeri sahibi hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yeni bir dava açıldı. İddianamede, müşterileri rahatsız etmesi üzerine şüphelinin sopayla engelli kıza vurduğu anlatıldı. Sopa silahtan sayıldı.

Üsküdar’da 10 yıl önce emniyet şeridinde otomobilini kontrol ederken Faruk Kalkavan'ın kullandığı lüks cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden moda tasarımcısı Sinem Yalçın'ın engelli kız kardeşi Didem Yalçın(34) iddiaya göre, 7 Mart 2018 tarihinde gittiği bir kuaförde darp edilmişti. Ailenin şikayetçi olması üzerine kuaför çalışanları Cevdet Eren ve Gülçin Çetinel hakkında “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama” suçundan ayrı ayrı 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Duruşmada tanık olarak dinlenen iş yeri sahibi Yılmaz D. hakkında da “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi silahla kasten yaralama” suçundan yeni bir dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kuaför çalışanları Cevdet Eren ve Gülçin Çetinel hakkında iddianame düzenlendiği, soruşturma aşamasında Yılmaz D. hakkında da şikayette bulunulduğu belirtildi.Şüpheli Yılmaz D.’nin, sahibi olduğu kuaför dükkanına gelen Didem Yalçın’ın müşterilere rahatsızlık vermesi üzerine elindeki sopayla engelli kıza vurduğu kaydedildi.

SOPA SİLAHTAN SAYILDI

Savcılık, olayda kullanılan sopayı silahtan sayarak Yılmaz D.’nin “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kuaför dükkanının sahibi Yılmaz D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kuaförde engelliye darp! 'Fön çektirmeye gittim şemsiye ile vurmaya başladılar'Üsküdar’da bir kaza sonrası hayatını kaybeden modacı Sinem Yalçın’ın engelli kardeşi Didem Yalçın, gittiği kuaförde dövüldüğü ve gasp edildiği iddiasıyla babasıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan engelli kız ve ailesi yaşananları anlattı.
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