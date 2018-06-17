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    Engelli kadını ağlatan o şüpheli yakalandı!

    DHA
    17.06.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

    Adana'da akülü tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli Ayşe Camgöz'ün (39) cep telefonunu çalan Erkan Gaygısız'ın (38), olay öncesi kadını bir süre takip ettiğini gösteren güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

    Olay, 16 Nisan'da Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Ayşe Camgöz, akülü tekerlekli sandalyeyle evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Camgöz alt geçide geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engelli kadının bacaklarının arasında duran cep telefonunu alarak kaçtı. Ayşe Camgöz, kapkaççının arkasından çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu.

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, şüphelinin Erkan Gaygısız olduğunu tespit etti. Kent genelindeki tüm ekiplere fotoğrafı dağıtılan şüpheli, Adana Şehir Hastanesi yakınlarında yakalandı. Gaygısız, sorgusunda, "İşsizdim, olay günü alkollüydüm. Aile problemlerinden dolayı cep telefonunu alıp bin 500 liraya sattım" dedi.

    Telefonu satın alan dükkan sahibine, 'çalıntı mal satın almadan' işlem yaptı. Adliyeye sevk edilen Erkan Gaygısız ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Engelli kadına cep telefonunun ise Emniyet Müdürü Selami Yıldız verdi.

    Ayrıca olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelinin akülü arabasıyla ilerleyen Camgöz'ü adım adım izleği, kimsenin olmadığı alt geçitte de sıkıştırıp cep telefonunu aldığını saptandı.

    Engelli kadını ağlatan o şüpheli yakalandı

    Engelli kadını ağlatan o şüpheli yakalandı


     

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    Etiketler: engelli kadın , cep telefonu , hırsız , son dakika , haberler
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