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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Merve AKÇİÇEK/İSTANBUL
15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Engelli hayvanların Zuhal annesi: Desteğinize ihtiyaç var

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Engelli hayvanların Zuhal annesi: Desteğinize ihtiyaç var

Zuhal Kadıoğlu 9 yıl önce babası yoğun bakımda yatarken sosyal medyadan gördüğü, uyutulmak üzere olan bir felçli köpeği sahiplendi. Silivri’deki evine yavrunun fizik tedavisi için 4 tonluk bir havuz yaptırdı ve büyük uğraşlar sonunda yavruyu ayağa kaldırdı. Şimdi o havuz 400’den fazla engelli hayvan için umut ışığı.

ODTÜ’lü Zuhal Kadıoğlu annesini henüz 17 yaşındayken kaybetti. Dokuz yıl önce babası yoğun bakımda yatarken, hayatının akışı sosyal medyada gördüğü bir mesajla değişti. Mesajda ayakları sakat olduğu için uyutulacak bir köpekten bahsediliyordu. Kadıoğlu köpeği sahiplendi. Önce babası iyileşti, sonra da uğruna Silivri’deki evine su terapisi için 4 tonluk bir havuz yaptırdığı köpeği. Engelli, kanserli ya da ölüme terk edilmiş kedilere, köpeklere sahip çıkmaya başladı. 2015 yılında ise kendisinin finanse ettiği Engelli Canları Koruma ve Yaşatma Merkezi’ni kurdu. 2018 yılında bu merkez ENCANDER adıyla dernekleşti. Silivri’de adeta bir fizik tedavi ve bakım hastanesine dönüşen ev ise 2019 Şubat’ında Türkiye’deki ilk “Engelli Hayvanlar için Geçici Bakımevi” statüsünü almaya hak kazandı.

KALBİN SON ATIŞINA KADAR UMUT VAR

Silivri’deki o evde 400’ü aşkın canlı tedavi görüyor, yürüme umuduyla terapi alıyor. Kadıoğlu, “Biz atan bir kalbi durdurmayı seçmiyoruz. Buradakileri canların kimisi tecavüze uğramış, kimisinin arka ayakları kesilmiş. Bu hayvanlar zaten yeterince acı çekmiş. Biz onlara son anlarında bile olsalar sıkıştırılmış bir mutluluk vermeye çalışıyoruz. Uyutmak seçilecek en kolay yol. Onlar bizi bırakana kadar biz onları bırakmıyoruz” diyor.

Engelli hayvanların Zuhal annesi: Desteğinize ihtiyaç var

Bakımını üstlendiği hayvanlara “çocuklarım” diye hitap eden Kadıoğlu onları teker teker tanıştırıyor: “Mesela Turbonaz, 8 yaşında bir pitbull. Bir hayvansever tarafından kötü koşullarından kaçırılıp bize getirildi. Yıllarca dövüştürülmüş, dişleri sökülmüş. Buraya geldiğinde memeleri sarkık bir vaziyetteydi. Üretimde kullanılmış, yavrularından ayrılmış. Söyleyin hangisi saldırgan ırk? Pitbull mu? İnsan mı? Başına ne geldiyse insanlardan gelmiş ama o, o kadar insancıl ki..”

 

’KAPASİTEMİZİ AŞTIK’

Engelli hayvanların Zuhal annesi: Desteğinize ihtiyaç var

- Gelen ihbarlar üzerine diğer illerdeki hayvanlara da ulaşan Zuhal Kadıoğlu, kapasitelerini doldurduklarını belirterek, “Ben bu yola böyle bir merkezin eksikliğini görerek yola çıktım fakat biz kendi kapasitemizi çoktan aştık. Artık yeterince nitelikli hizmet veremediğimizi düşünüp yeni canları dahil etmeyi durdurduk. Biz istiyoruz ki daha çok cana ulaşalım. Bağışlarla ve kendi imkânlarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bütün yetkililerin ve hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz” dedi.

 

 

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