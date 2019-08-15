Engelli hayvanların Zuhal annesi: Desteğinize ihtiyaç var

ODTÜ’lü Zuhal Kadıoğlu annesini henüz 17 yaşındayken kaybetti. Dokuz yıl önce babası yoğun bakımda yatarken, hayatının akışı sosyal medyada gördüğü bir mesajla değişti. Mesajda ayakları sakat olduğu için uyutulacak bir köpekten bahsediliyordu. Kadıoğlu köpeği sahiplendi. Önce babası iyileşti, sonra da uğruna Silivri’deki evine su terapisi için 4 tonluk bir havuz yaptırdığı köpeği. Engelli, kanserli ya da ölüme terk edilmiş kedilere, köpeklere sahip çıkmaya başladı. 2015 yılında ise kendisinin finanse ettiği Engelli Canları Koruma ve Yaşatma Merkezi’ni kurdu. 2018 yılında bu merkez ENCANDER adıyla dernekleşti. Silivri’de adeta bir fizik tedavi ve bakım hastanesine dönüşen ev ise 2019 Şubat’ında Türkiye’deki ilk “Engelli Hayvanlar için Geçici Bakımevi” statüsünü almaya hak kazandı.

KALBİN SON ATIŞINA KADAR UMUT VAR

Silivri’deki o evde 400’ü aşkın canlı tedavi görüyor, yürüme umuduyla terapi alıyor. Kadıoğlu, “Biz atan bir kalbi durdurmayı seçmiyoruz. Buradakileri canların kimisi tecavüze uğramış, kimisinin arka ayakları kesilmiş. Bu hayvanlar zaten yeterince acı çekmiş. Biz onlara son anlarında bile olsalar sıkıştırılmış bir mutluluk vermeye çalışıyoruz. Uyutmak seçilecek en kolay yol. Onlar bizi bırakana kadar biz onları bırakmıyoruz” diyor.

Bakımını üstlendiği hayvanlara “çocuklarım” diye hitap eden Kadıoğlu onları teker teker tanıştırıyor: “Mesela Turbonaz, 8 yaşında bir pitbull. Bir hayvansever tarafından kötü koşullarından kaçırılıp bize getirildi. Yıllarca dövüştürülmüş, dişleri sökülmüş. Buraya geldiğinde memeleri sarkık bir vaziyetteydi. Üretimde kullanılmış, yavrularından ayrılmış. Söyleyin hangisi saldırgan ırk? Pitbull mu? İnsan mı? Başına ne geldiyse insanlardan gelmiş ama o, o kadar insancıl ki..”

’KAPASİTEMİZİ AŞTIK’





- Gelen ihbarlar üzerine diğer illerdeki hayvanlara da ulaşan Zuhal Kadıoğlu, kapasitelerini doldurduklarını belirterek, “Ben bu yola böyle bir merkezin eksikliğini görerek yola çıktım fakat biz kendi kapasitemizi çoktan aştık. Artık yeterince nitelikli hizmet veremediğimizi düşünüp yeni canları dahil etmeyi durdurduk. Biz istiyoruz ki daha çok cana ulaşalım. Bağışlarla ve kendi imkânlarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bütün yetkililerin ve hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz” dedi.