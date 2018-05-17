Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Engelli genci darp ettiler

    Engelli genci darp ettiler

    AA
    17.05.2018 - 20:39 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'da iki kişi tarafından darbedilen işitme engelli gencin burnu kırıldı.

    Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Emrah Şeker'in (19) de aralarında bulunduğu işitme engelli grup ile yanlarından geçen iki kişi arasında tartışma başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında yaşanan kavgada darbedilen ve burnu kırılan Şeker, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaneden darp raporu alan Şeker, polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

    Çevredekilerin müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından zanlılardan biri yakalanarak polise teslim edildi, kaçan diğer saldırgan ise gözaltına alındı.

    Emrah Şeker'in ablası Ceylan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin engelli arkadaşlarıyla kurstan çıktığı sırada kendilerine hakaret eden iki kişinin el hareketleri yaptığını, kavganın bu nedenle çıktığını söyledi. Kardeşinin bu sırada darbedildiğini anlatan Şeker, "Kardeşimi hastaneye götüren sağlık personeli bizi arayarak durumu bildirdi. Hastaneye gittiğimizde kardeşimin darp sonucu burnunun kırıldığını öğrendik. Kardeşimi darp edenlerden biri çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi, diğeri de daha sonra gözaltına alındı. Engelli bir insanın darp edilmesi kabul edilemez. Biz bu şahısların en ağır cezayı almasını istiyoruz."

    Şeker, olayın ardından birçok engellinin kardeşine destek ziyaretinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (17.05.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Şanlıurfa , engelli vatandaş , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri