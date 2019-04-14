Engelli genç kız, evde çıkan yangında öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan bedensel engelli Neşe Kıcı (32), dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.
Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde dün gece Remzi Kıcı'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi.
Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evde Remzi Kıcı'nın bedensel engelli kızı Neşe Kıcı'nın mahsur kaldığı söylendi. İtfaiye ekipleri içeri girerek dumandan etkilenen Neşe Kıcı'yı dışarı çıkardı. Neşe Kıcı kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Oturma odasında bulunan televizyonun devrildiği, yangının de bu nedenle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.
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