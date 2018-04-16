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    Engelli genç bir günde hem otobüs hem otomobil hem de bisiklet çaldı

    DHA
    16.04.2018 - 20:49 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde dün gece servis otobüsü çalan zihinsel engelli Tayfur S. adlı genç, yakalanıp serbest bırakıldıktan sonra bu kez bisiklet ve ardından otomobil çaldı. Otomobilde uyurken yakalanan gencin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları çevredeki güvenlik kameraların tarafından görüntülendi.

    Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde yüzde 70 zihinsel engelli Tayfun S., dün geceden itibaren bir gün içerisinde servis otobüsü, otomobil ve bisiklet çaldı. İlk hırsızlık olayı dün gece gerçekleştirildi. 16 S 1372 plakalı servis otobüsü sürücüsü, aracını Merinos mevkiinde park edip ayrıldı. Otobüs sürücüsü kontak anahtarını aracın paspasının altına bıraktı. Bursa’daki ailesinin yanına giden zihinsel engelli Tayfur S. de bölgeden geçerken fark ettiği kapıları açık araca bindi. Paspasın altındaki anahtarı bulan ve İnegöl’e bağlı Yeniceköy Mahallesi’ndeki Yenice Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda eğitim gören Tayfur S., otobüsü çalıştırarak İnegöl’e gitmek üzere yola çıktı.

    FİŞ ALIP TERMİNALE GİRDİ

    Bir süre sonra otobüsün yanına gelen sürücü, aracını park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi. Otobüsle İnegöle gelen engelli genç, İnegöl terminaline giriş güvenliğinden yolcu otobüsü yetkilisi gibi fiş alıp araçla içeri girdi. Aracı terminale park eden Tayfun S., otobüste dinlenmeye başladı. Terminalin park alanında park halinde çalışır vaziyette bırakılan otobüsü fark eden güvenlik görevlileri durumu emniyete bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otobüsün içerisinde inceleme yaparken koltukta oturan Tayfun S.’yi gördü.

    ’BURSA'DAN ALDIM GETİRDİM’

    Tayfun S., polise otobüsü kendisinin aldığını ve gezdikten sonra buraya geldiğini söyleyince polis merkezine götürüldü. Bu arada çalınan otobüsün ikinci şoförü olan Salih Bilister, aracını Tayfun S.’nin çaldığını öğrenince şikayetçi olmadığını belirterek, "Bu çocuk bizim otobüsleri çok kaçırıyor. Bursada kaçırmadığı otobüs kalmadı. Otobüsleri de iyi sürüyor. Kaza yapmadan buraya kadar getirmesi şaşırtıcı dedi.

     

    Engelli genç bir günde hem otobüs hem otomobil hem de bisiklet çaldı

    BİSİKLETİ BIRAKIP OTOMOBİLİ ÇALDI

    Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Tayfur S. bu kez bugün saat 11.00 sıralarında İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi’nde bir bisikleti çaldı. Bisikletle gezen Tayfun S., saat 14.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi’ne geldi. Metal Sanayi 1. Cadde üzerinde işyeri bulunan Hasan Kurt’un 43 FH 667 plakalı otomobilinin üzerinde kontak anahtarı olduğunu farkeden Tayfur S., bisikleti burada bırakıp otomobile binerek uzaklaştı.

    İşyerinden 15 dakika sonra dışarı çıkan Kurt, otomobilin yerinde bisiklet olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çalınan aracın yerine bırakılan bisiklette parmak izi incelemesi yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis, otomobili Tayfur S.’nin çaldığını belirledi. Polisin aramaları sonucu engelli genç Arabayatağı mevkiinde park ettiği otomobde uyurken yakalandı. Tayfur S. gözaltına alınırken, otomobil sahibine teslim edildi.

     

    Engelli genç bir günde hem otobüs hem otomobil hem de bisiklet çaldı

    10 GÜN ÖNCE DE HALK OTOBÜSÜ ÇALDI

    Polin yaptığı araştırmada Tayfun S.’nin yaklaşık 10 gün önce de sürücüsünün kontak anahtarını üzerinde bıraktığı özel halk otobüsünü kaçırıp gezdikten sonra yine içerisinde uyurken yakalandığı öğrenildi. soruşturma sürüyor

    Engelli genç bir günde hem otobüs hem otomobil hem de bisiklet çaldı

     

     

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    Etiketler: hırsız , gündem
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