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    Engelli çalışanların vergi indirimleri nasıl hesaplanır?

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 16:09 | Son Güncelleme:

    İş hayatından yer alan engelli vatandaşlar için vergilendirme konusunda bazı kolaylıklar sağlanıyor. Engelli vatandaşlar çalıştığı kurumda, vergi dairesine bildirmeleri halinde devlete ödenen vergide bir miktar indirim uygulanıyor. Peki engelli çalışanların vergi indirimleri nasıl hesaplanıyor? Engelliler için vergi indirimi nasıl yapılıyor?

    Engelli vatandaşlarımız için bazı vergi avantajları mevcut, ancak engelli çalışanların bu indirimlerden yararlanması için başvuru yapması ve süreci takip etmesi gerekiyor. Peki engellilerin vergi indirimleri nasıl hesaplanıyor? Engelli çalışanlara ne kadar vergi indirimi yapılıyor? İşte engelli vatandaşların vergilendirilmesi konusundan merak edilen her şey…

    ENGELLİ ÇALIŞANLARIN VERGİ İNDİRİMLERİ NASIL HESAPLANIR?

    Çalışma gücünün asgari yüzde 80’ini kaybetmiş bulunan çalışan birinci derece engelli, asgari yüzde 60’ını kaybetmiş bulunan çalışan ikinci derece engelli, asgari yüzde 40’ını kaybetmiş bulunan çalışansa üçüncü derece engelli sayılır. Engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, çalışanın vergi hesabında ücretinden indirilir (GVK Md. 31). Bu indirim çalışanın ücretinden kesilen verginin azalmasını ve net ücretin artmasını sağlar.

    2017 için engellilik indirimi tutarları şöyle: Birinci derece engelliler için 900 lira, ikinci derece engelliler için 470 lira ve üçüncü derece engelliler için 210 lira (27.12.2016 tarihli, 296 no.lu GV Genel Tebliği).

    2017 Asgari Ücreti net 1.404 lirayken, 1. derece engelli çalışan için net 1.497,38 lira, 2. derece engelli çalışan için net 1.474,56 lira, 3. derece engelli çalışan için 1.435,56 lira olarak hesaplanır. Engellilerin net ücretindeki bu artış, işveren maliyetini artırmazken, hesaplanan vergideki azalma yoluyla net maaşta artışa neden olur.

    Engelli çalışanların vergi indirimleri nasıl hesaplanır

    Etiketler: engelli , vergi , SeoHaber , gündem
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