“Türkiye’ye huzuru getirmek ve gerginliği azaltmak, nefes aldırmak için yola çıktık. Çok engelle karşılaştık, engelleri aşa aşa geliyoruz. Her bir aşamasında destekleriniz olmasaydı, arkamızda durmasaydınız belki bugüne gelmemiz zor olabilirdi... 24 Haziran akşamı çok şey değişecek. İYİ Parti’nin kurulma işlemine önce kadınlar dahil oldu, sonra gençler ve aziz milletim, İYİ Parti’yi siz kurdunuz. Bana dönüp dediniz ‘Aday siz olun’, Allah bin kere razı olsun. Beş saatte 100 bin imza ve 2 günde 250 bin imza ile aday gösterdiniz. Türkiye’nin bu kadar imza ile aday gösterilen tek adayı benim, milletin adayıyım ve milletin kadın adayıyım.



BİR OY BİR İNSANIN NAMUSUDUR

Hem ‘millet ittifakı’ hem de İYİ Parti olarak sandıklarımızı koruyacağız. Sizden ricam bizim arkadaşlarımızı, müşahitlerimizi denetleyin. Bu bizim size borcumuz. Tek bir oy bile bir insanın namusudur... Türkiye’nin birinci problemi terör. Ekonomik problemler de ona eş değerdir. İstanbul’da Şırnak ve Edirne’de olduğu gibi birinci problem işsizliktir. Yatırım yapmaz, sanayicinin arkasında durmaz, tarımı öldürürseniz, tarım ürünleri ithal ederseniz, tarım mezara girer. 1 milyon kişi işsiz kalır.



İstanbul’da bir kadın oğlu veya kızından herhangi bir problem yaşamadan eve gelecek mi diye endişeli. Kadınlar, kendi işinden ‘Eve gelirken başıma bir şey gelir mi?’ diye endişeli. İstanbul’da kadına, çocuğa ve hayvana şiddet sokağa inmiş durumda. Bunların tamamının böyle olmasının sebebi iyi hal indirimidir. İyi hal indirimini kaldırıyoruz.



Bu ülkenin niye beka sorunu olduğu belli, çünkü yöneticilerinin zeka sorunu var. Bu ülkede gençler işsiz. İstanbul’da genç işsiz olur mu yahu? Gençlere iş bulana kadar işsizlik maaşı vereceğimi söyledim. Hepsi çemkirdi ‘Kaynak nerede?’ diye. Ben gençlere iş bulacağım. Çatlasanız da patlasanız da yıllık 50 milyar dolar yatırım yapacağım gençlere.”



ATATÜRK YOK KİTAPLARIN İÇİNDE

Kitapları bedava veriyorsun da içindeki bilgileri ne yapalım? Atatürk yok o kitapların içinde. İstiklal Savaşı, Cumhuriyet, Cumhuriyet değerleri yok o kitaplarda. Gençler, kim bilir aranızda kaçınız yarının Aziz Sancar’ıdır. Aziz Sancar Mardin Lisesi’nden mezun. O günün Mardin Lisesi’nden dünyanın en iyi üniversitelerinde okuma imkânını kazanmış bir ağabeyimiz. Sizin içinizdeki Aziz Sancarların bugün ortaya çıkması imkânsız. Kendiniz biliyorsunuz. Eğitimi siyasetçinin vesayetinden kurtaracağız.”