Enflasyon eleştirisi: Turpun büyüğü heybede

SİZE DE LAZIM OLUR

“Parti Meclisi (PM) üyemiz Eren Erdem davasının bir kumpas olduğunu ve daha öncesi kumpas davları gibi çökeceğini söylemiştik. Nitekim geçtiğimiz günlerde gizli tanığı da davayı reddetti. Buna rağmen arkadaşımızın tutuksuz yargılanma talebi kabul edilmedi. ABD’li rahibi Türkiye’de hapishaneden Beyaz Saray’a 24 saatte gönderen irade öyle gözüküyor ki Eren Erdem’e siyasi bir ceza kesmek istiyor. Adaletin terazisi ile oynayanlara şunu hatırlatmak istiyorum. Gün gelir o terazide siz de tartılabilirsiniz. Gelin bu terazinin ayarlarıyla oynamayın, adalet işini yapsın.

YENİ BİR REKOR

Bugün (dün) ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Konulan narhlara, alınan tüm zabıta tedbirlerine rağmen enflasyon aylık yüzde 2.67’nin altına düşmedi. 2.7, bu da 2011’den bu yana ekim ayları itibarıyla yaşanan kaydedilen en yüksek enflasyon. İlk 10 ayda gerçekleşen enflasyon ise yüzde 23’e dayanıyor. Mevcut seride yüzde 23 gibi bir rakam yok. Bu yeni bir rekor ve yıllık enflasyon da yüzde 25 üzerine çıktı. Bu da yeni bir rekor. Daha yeni Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13.4’ten yüzde 23.5’e çekmişlerdi. Şimdi yıllık enflasyonun yüzde 25 olması bu hedefin de tutturulmasının zorlaştığını ortaya koyuyor.

Bu rakamlarla dünyada en yüksek enflasyona sahip 10’uncu ekonomi olduk. Peki bizimle birlikte ilk 10’da kimler var: Liberya, Suriye, Kuzey Kore, Sudan... Türkiye’yi bu hale düşürenler utanmıyorlar, ‘Siz bunlara bakmayın, bunları görmeyin, CHP’ye bakın’ diyebiliyorlar. Üretici enflasyonu da 10 ayda yüzde 40’ın üzerine çıktı. Yılık üretici enflasyonu yüzde 45. AKP işbaşına gediğinde bu rakam yüzde 31’in altındaydı. Bu rakam turpun büyüğünün heybede olduğunu gösteriyor. Rakamları dikkatle izliyoruz.

‘İSMİMİ AÇIKLAMAYIN’

Vergi ödemek önemli bir vatandaşlık görevidir. En yüksek vergi ödeyenler listesine girmek bir prestijdi. İnsanlar bu listelerde yer almaktan vazgeçmiş görünüyorlar. 2002 yılında ilk yüz içinde isminin açıklanmamasını isteyen 22 kişiydi. 2017’de ilk yüzde ‘İsmimi açıklamayın’ diyenler 53 kişiye yükselmiş.

Hafta sonu AKP Genel Başkanı gençlerle etkinlikte idi. Burada söylediği sözler AKP’nin 16 yıldır izlediği ekonomi politikaların örneği idi. Sayın Erdoğan gençlere ‘Burs değil kredi al, bedavacılığa alışma’ dedi. Faiz lobilerinin eline düşmeyen gençlerimiz kalmıştı. Anlaşılan saray gençleri de faiz lobilerinin eline düşürmeye ahdetmiş.



