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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
05.11.2018 - 20:44, Son Güncelleme:

Enflasyon eleştirisi: Turpun büyüğü heybede

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Enflasyon eleştirisi: Turpun büyüğü heybede

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, açıklanan enflasyon rakamlarına değinerek, “Konulan narhlara, alınan tüm zabıta tedbirlerine rağmen enflasyon aylık yüzde 2.67’nin altına düşmedi. Yıllık üretici enflasyonu yüzde 45. Bu rakam turpun büyüğünün heybede olduğunu gösteriyor” dedi. Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sürerken yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SİZE DE LAZIM OLUR

“Parti Meclisi (PM) üyemiz Eren Erdem davasının bir kumpas olduğunu ve daha öncesi kumpas davları gibi çökeceğini söylemiştik. Nitekim geçtiğimiz günlerde gizli tanığı da davayı reddetti. Buna rağmen arkadaşımızın tutuksuz yargılanma talebi kabul edilmedi. ABD’li rahibi Türkiye’de hapishaneden Beyaz Saray’a 24 saatte gönderen irade öyle gözüküyor ki Eren Erdem’e siyasi bir ceza kesmek istiyor. Adaletin terazisi ile oynayanlara şunu hatırlatmak istiyorum. Gün gelir o terazide siz de tartılabilirsiniz. Gelin bu terazinin ayarlarıyla oynamayın, adalet işini yapsın.

YENİ BİR REKOR

Bugün (dün) ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Konulan narhlara, alınan tüm zabıta tedbirlerine rağmen enflasyon aylık yüzde 2.67’nin altına düşmedi. 2.7, bu da 2011’den bu yana ekim ayları itibarıyla yaşanan kaydedilen en yüksek enflasyon. İlk 10 ayda gerçekleşen enflasyon ise yüzde 23’e dayanıyor. Mevcut seride yüzde 23 gibi bir rakam yok. Bu yeni bir rekor ve yıllık enflasyon da yüzde 25 üzerine çıktı. Bu da yeni bir rekor. Daha yeni Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 13.4’ten yüzde 23.5’e çekmişlerdi. Şimdi yıllık enflasyonun yüzde 25 olması bu hedefin de tutturulmasının zorlaştığını ortaya koyuyor.

Bu rakamlarla dünyada en yüksek enflasyona sahip 10’uncu ekonomi olduk. Peki bizimle birlikte ilk 10’da kimler var: Liberya, Suriye, Kuzey Kore, Sudan... Türkiye’yi bu hale düşürenler utanmıyorlar, ‘Siz bunlara bakmayın, bunları görmeyin, CHP’ye bakın’ diyebiliyorlar. Üretici enflasyonu da 10 ayda yüzde 40’ın üzerine çıktı. Yılık üretici enflasyonu yüzde 45. AKP işbaşına gediğinde bu rakam yüzde 31’in altındaydı. Bu rakam turpun büyüğünün heybede olduğunu gösteriyor. Rakamları dikkatle izliyoruz.

‘İSMİMİ AÇIKLAMAYIN’

Vergi ödemek önemli bir vatandaşlık görevidir. En yüksek vergi ödeyenler listesine girmek bir prestijdi. İnsanlar bu listelerde yer almaktan vazgeçmiş görünüyorlar. 2002 yılında ilk yüz içinde isminin açıklanmamasını isteyen 22 kişiydi. 2017’de ilk yüzde ‘İsmimi açıklamayın’ diyenler 53 kişiye yükselmiş.
Hafta sonu AKP Genel Başkanı gençlerle etkinlikte idi. Burada söylediği sözler AKP’nin 16 yıldır izlediği ekonomi politikaların örneği idi. Sayın Erdoğan gençlere ‘Burs değil kredi al, bedavacılığa alışma’ dedi. Faiz lobilerinin eline düşmeyen gençlerimiz kalmıştı. Anlaşılan saray gençleri de faiz lobilerinin eline düşürmeye ahdetmiş.

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