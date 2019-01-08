Enflasyon araştırılsın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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08.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Enflasyon araştırılsın

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Enflasyon araştırılsın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyon rakamlarıyla oynandığını öne sürerek “Bunun bedeli ülkemize çok ağır olur. TBMM’de acilen bir araştırma komisyonu kurulmasını ve konunun araştırılmasını talep edeceğiz” dedi. Öztrak, MYK toplantısı sürerken yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

BATTIKÇA BATIYORLAR

“Battıkça batıyorlar. Başta Atatürk olmak üzere bu ülkeyi kuranların tek bir önceliği vardı o da bu güzel ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı. Çamur medyasının, kibir abidelerinin küçümsediği o dönemde bu ülkenin dış ticaret açığı sıfırdı. Son 16 yılda dış ticaret açığı ne kadar? 1 trilyon dolardan fazla.

Enflasyon hesabında hangi işletmelerden fiyat toplanacağı sene başında belirlenip, karşılaştırılabilir olması bakımından da sene boyunca bu işletmelerin listesi değiştirilmezmiş. Hal böyle iken ekim ayında usule aykırı olarak listeler başkanlık yazısı ile değiştirilmiş. Özellikle iktidara yakın duran bazı firmalardan fiyat toplanması söylenmiş. Yine fiyatlar ayda iki defa sene başında belirlenen tarihlere göre toplanıyormuş. Bunlar belirlenen tarihlerde toplanan fiyatları beğenmemiş, ucuzluk gününde bir daha fiyat toplayayım demiş. Bu iddialar doğru ise vahimdir. Bunlar uluslararası kabul görmüş kurallara uyulmadığını açıkça göstermektedir. Geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana TÜİK, kabul görmüş genel hesaplama
yönteminin ardından dolanarak enflasyon rakamlarını aşağı çekmiş demektir. Çok açıkça söylüyorum memura, emekliye üç kuruş fazla zam vermemek için bu tür tezgâhlara tevessül edildiyse bunun bedeli ülkemize çok ağır olur. TBMM’de acilen araştırma komisyonu kurulmasını ve konunun araştırılmasını talep edeceğiz.

KAYDINIZI KONTROL EDİN

Her bir vatandaşımızın seçmen kaydını kontrol etmelerini rica ediyorum. İstanbul örgütümüzün Adalar’da yaptığı kontrol sonucunda hayali seçmenleri nasıl tespit ettiklerini gördük. Bu çerçevede ülkenin her yerinde vatandaşlarımızı, örgütlerimizle beraber duyarlı olmaya, seçmen kütüklerinde kendilerinin ve komşularının kayıtlarını kontrol etmeye çağırıyorum.

EREN ERDEM YORUMU

Parti Meclisi üyemiz Eren Erdem’in tutukluluk hali sona erdi ama dava devam ediyor. 19 yılla yargılanıyor. Açıkçası, kamuoyuna açık olan bir bilgiyi ifşa etmek nedeniyle yargılanıyor. AKP iktidarında görülen tüm kumpas davaları gibi bu davanın da kısa süre içinde çökmesini bekliyoruz.”

BOLTON TEPKİSİ: KANINIZA DOKUNMUYOR MU?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton neden Türkiye’ye gelişinin arifesinde, hem de İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yanında ‘Türkler bizimle tamamen koordineli hareket etmeden Suriye’de askeri harekât yapamaz’ diyor. Bizi ABD’nin emir eri konumuna düşürmeye nasıl cüret edebilir? Çok sert tepki gösterildiği söyleniyor. Buna tepki sadece sözde olmaz. Ama göreceksiniz, saray yine de bu danışmanı kabul edip muhatap alacak. Neden? Bu kifayetsiz, kibirli saray kadroları elin oğlundan aldığı borçları har vurup harman savurdu.  Şimdi buradan yurtsever milletime soruyorum, yıllardır el atına binip sağa sola çalım satan ama sıkıştığında da emperyalistlerin emir erliğine soyunan sarayın kibir abidesinden memnun musunuz? Bu durum kanınıza dokunmuyor mu?

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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