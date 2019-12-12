Enez’in Ayasofya'sı 55 yıl sonra ibadete açılacak

Edirne’nin Enez ilçesinde, Enez Kalesi sınırları içerisinde bulunan Ayasofya Camii’nde 2016 yılında başlayan restorasyon işinde sona gelindi. Fatih Sultan Mehmet’in ilçeyi fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya için 2014 yılında başlatılan projelendirme çalışmalarının ardından 2016 yılında restorasyon çalışmaları start aldı. Restorasyon kapsamında minareler yenilenirken, caminin üst örtüsü de tamamen bitirildi. Restorasyonda sadece iç kısımda ince işçiliğin kaldığını ifade eden Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, hedeflerinin camiyi 2020 yılının Ramazan ayında ibadete açmak olduğunu söyledi.



'SADECE İNCE İŞÇİLİK KALDI'



Fatih Sultan Mehmet’in Enez’i fethinden sonra camiye çevirdiği yapıyla ilgili 2014 yılında harekete geçtiklerini söyleyen Güneren, "Enez Kalesi içerisinde bulunan bu yapının restorasyon faaliyetlerini biz aslında 2014 yılında başladık. İlk etapta ciddi bir projelendirme gerçekleştirildi. Burada uluslararası proje ortaklarımız var. O uluslararası proje ortaklarımızla projemizi hazırladık ve uygulamaya da 2016 yılında başladık. Hali hazırda minaresi tamamlanmış vaziyette, üst örtüsü tamamen bitirilmiş, artık içerideki ince işçiliğe geçmiş durumdayız" dedi.



Kış mevsiminden dolayı çalışmalara bir süre ara verildiğini söyleyen Güneren, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tabi artık kış mevsimi geldi, Enez’de çalışılmayan dönem geldi. İçeride mevsim koşullarına göre en uygun imalatı gerçekleştireceğiz, yapılabilecek imalatları. Burası arkeolojik sit alanı içerisinde, Enez Kalesi içerisinde kalıyor. Dışarıda da bir peyzaj düzenlemesi, camiye çeşitli erişim yolları, abdest alma ihtiyacının giderilebileceği mekanlar ve çeşitli oturma mekanları oluşturma noktasında projemizi yürütüyoruz. Kendi takvimimize göre, zaten işin normal olarak Temmuz 2020 yılına kadar süresi var. 4 Temmuz 2020 yılına kadar süresi bulunan bir iş. Malumunuz Nisan, Mayıs ayları 2020 yılının Ramazan ayına denk geliyor. 2020 yılının Ramazan ayında camiyi ibadete açabileceğimizi düşünüyorum. Çevre düzenlemesi ile ilgili işler, havanın biraz daha rahatlamasıyla, mevsimin biraz daha uygun hale gelmesiyle Haziran, Temmuz aylarında gerçekleştirilir. İnşallah işi normal süresi içerisinde bitiririz."