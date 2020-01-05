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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne) (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2020 - 16:44,Son Güncelleme:/

Enez'de 48 kaçak göçmen yakalandı

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Enez'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 12'si çocuk, 10'u kadın, 48 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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