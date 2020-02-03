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Ünsal YÜCEL (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

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Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 40 kaçak göçmen, yakalandı.

İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Enez sahili ile Boztepe Burnu açıklarındaki 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botları durdurup, Afganistan uyruklu olan, 7'si çocuk, 12'si kadın toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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