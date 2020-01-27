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Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Enez açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı

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Enez açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu, 7'si çocuk ve 7'si kadın 32 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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