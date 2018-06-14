Enes'i oyun mu öldürdü

Enes Korkmaz, 2 Haziran’da ailesiyle birlikte gittiği misafirlikten eve erken döndü. Gece geç saatlerde eve gelen ailesi, Enes'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, Enes'in öldüğünü belirledi. Polis, evde incelemelerde bulunurken, Enes'in yanı başında boş bir çakmak olduğunu ve bilgisayarının açık olduğunu belirledi. Bilgisayar incelenmek üzere alındı. Enes'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ÖN OTOPSİ RAPORU: KALP KRİZİ

Ön otopside çocuğun kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Ancak, Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internette uzun süreler oyun oynayan Enes'in talimatlar doğrultusunda çakmak gazı soluduktan sonra kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durunca, çocuktan alınan örnekler Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderildi. Tam ölüm sebebinin anlaşılması için rapor istendi.



VALİLİK ÇAKMAK GAZINI YASAKLADI

Düzce Valiliği yaptığı açıklama ile 18 yaşından küçük çocuklara çakmak gazı satışını yasakladı. Valiliğin açıklaması şöyle: “İnsan sağlığına zararlı, uçucu bir gaz olan çakmak gazının koklanması durumunda bağımlılık yaptığı hatta ölümle sonuçlanan sağlık problemlerine sebep olduğu bilinmektedir. Solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapan ürünlere çocukların erişimini önleyerek, onları bu zararlı maddelerin zararlı etkilerinden korumak amacıyla karar alınmıştır. Yasağa uymayanlara çocukların korunmasına yönelik kanun gereği cezai işlem uygulanacaktır.”