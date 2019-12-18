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18.12.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Enes isminin anlamı nedir? Enes ne demek

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Enes isminin anlamı nedir? Enes ne demek

Enes isminin anlamı ve ismin barındırdığı özellikler merak ediliyor. Anne baba adaylarının çocuklarına isim bulma arefesinde özellikle internette isim araştırması yaparken bir çok ismin anlamına da bakılıyor. Peki Enes isminin anlamı nedir?

Enes ismi insan anlamına gelmektedir. Günümüzde erkek çocuklara en fazla takılan isimlerden biri olan Enes ismi kullanım sıklığı yüksek bir isimdir. Enes demek soylu Arap atı anlamına da gelmektedir. Enes ismi TDK sözlüğünde ise yer almamaktadır.

Enes İsminin Özellikleri

Güçlü sezgisel duyulara sahip biridir. Enes isminin anlamı ve özelliklerinden en önemlisi ise olayları analiz etme ve kurgulamaya yeteneğinin çok yüksek olmasıdır. Ayrıca her şeyin mükemmel ve kusursuz bir şekilde olmasını ister.

Enes İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?

Enes ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Fakat peygamber efendilerimizin Enes adında sahabelerinin olduğu bilinmektedir. Enes ne demek sorusuna kısaca sahabe ismi de denilebilmektedir. Enes ismi ayrıca Arapça kökenlidir.

 

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