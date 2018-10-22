Enes Batur tepki çeken videodan sonra özür diledi
Youtube'da 8.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz günlerde paylaştığı ve büyük tepki çeken videosundan sonra özür diledi.
Özellikle küçük yaştaki çocukların takip ettiği Türkiye'nin en çok aboneye sahip olan Youtuber'ı Enes Batur, son yaptığıyla yine gündeme geldi.
"Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" isminde bir film çeken sosyal medya fenomeni Enes Batur, amcası Murat Sungurtekin'i provoke ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.
AMCASINA HAKARETLER YAĞDIRDI
Gizli çekilen ve yayınlanan videoda Batur'un amcasına, "Sen adam olsan, bir işe yarasan, en azından eşin güzel olur. Sen adam mısın? Adana'da hiç kimsenin takmadığı bir adamdın. Şimdi iki üç kişi fotoğraf çektiriyor diye amca amca diye geziyorlar. Adın bile yok. Neydin ne oldun?" gibi sözler sarf ettiği duyuluyor.
Batur'un amcasının bu sözler üzerine oldukça sinirlendiği görülüyor.
VİDEO KALDIRILDI, ÖZÜR DİLEDİ
Sosyal medyada büyük tepki çeken video kısa süre sonra Youtube'dan kaldırıldı.
Videonun kaldırılmasından 1 gün sonra ise Enes Batur'dan özür geldi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Batur, "Özür dilerim... Amcamla aramızda hiç bir sorun olmasada, videoyu yayınlamadan önce Amcam izlemiş sorun etmemiş olsa da, söylediğim şeylerin benim için hiç bir gerçeklik değeri olmayıp sadece kızdırmak amaçlı olsada, söylediğim şeyler yanlış, hatamı anladım özür dilerim herkesten." ifadelerini kullandı.
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