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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.01.2019 - 22:58, Son Güncelleme:

Enes Batur 'aylık 300 bin TL mi kazanıyorsun' sorusuna yanıt verdi

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CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk olan ünlü Youtuber Enes Batur, YouTube'dan para kazanma sırrını açıkladı. Batur, "İyi bir iş yaptığınız zaman zaten ön plana çıkıyorsunuz. Olay bu. Sadece para kazanmak için 'İşime gideyim. 8 saat burada zaman geçireyim. Denilenleri yapayım' derseniz öne çıkamazsınız. Sen kendini o işinde nasıl geliştirebilirsin bunu araştırırsan ve elinden gelenin en iyisini yaparsan o zaman öne çıkarsın, daha fazla para kazanırsın ve aranılan insan olursun" dedi.

AYLIK KAZANCI NE KADAR?

Youtube'da 9.2 milyon takipçisi bulunan Enes Batur, Buket Aydın'ın "Sinema mı internet mi daha karlı, Youtube'dan ne kadar para kazanılıyor? Enes Batur'un aylık kazancı ne kadar?" sorusunu yanıtladı.

Batur, "Ben kazandığım parayı hiçbir yerde söylemedim, söylemem de. Çünkü şöyle bir düşüncem var; insanların benim kazandığım paraya göre nitelendirmesini istemiyorum. Çünkü ben insanları ona göre nitelendirmiyorum. Ve çoğu insan, insanların kazandığı paraya göre değer veriyor. Bunu istemiyorum, ben olduğum için Enes Batur olduğum için değer verilsin. Yaptığım işlere göre değer verilsin. Bu, bu kadar kazanıyor diye değer verilmesin. O yüzden hiçbir yerde de söylemeyeceğim.

Beni yalan makinesine bağladılar. 'Bu işte senin için para önemli mi?' dediler. 'Hayır' dedim. Yalan makinesi dedi ki 'Enes Batur doğru söylüyor.' Önemli değil benim için para. Ona dikkat etmediğim için 'Sinema mı daha karlı Youtube mu daha karlı?' demiyorum. Çünkü eğer sinema filmini parasız bir şekilde yapabilme imkanım olsa herkes izlesin diye gider Youtube'a koyardım" dedi.

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyorsun sorusuna yanıt verdi

PARA KAZANMA SIRRI

Ünlü Youtuber, "Günümüz gençleri için çalışmak ne demek, para kazanmak için neler yapmalı?" sorsuna ise şu yanıtı verdi:

"İyi bir iş yaptığınız zaman zaten ön plana çıkıyorsunuz. Olay bu. Sadece para kazanmak için 'İşime gideyim. 8 saat burada zaman geçireyim. Denilenleri yapayım' derseniz öne çıkamazsınız. Sen kendini o işinde nasıl geliştirebilirsin bunu araştırırsan ve her gün elinden gelenin en iyisini yaparsan o zaman öne çıkarsın. O zaman daha fazla para kazanırsın. O zaman aranılan insan olursun."

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyorsun sorusuna yanıt verdi

"DANLA BİLİC VE KERİMCAN DURMAZ YANLIŞ YAPTI"

Batur, çocuklara zarar verebilecek söylemleri olduğu konusunda kendisini suçlayan Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz hakkında konuştu.

Enes Batur: Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz yanlış yaptı
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Batur, "Bu şeye benziyor; 'Bizim üstümüze atıldı. Ne yapalım, ona atalım kurtuluruz.' gibi. Ama hoş değil. Onları söylemesi gereken şey; 'Biz böyle bir şey yapmıyoruz.' 'Biz onun üstüne atarsak arkamıza medyayı da alırız. Hem bizim açımızdan sıkıntı olmaz hem de yırtmış oluruz.' diyerek en kolay yolu seçtiler. Bana göre yanlış yaptılar" dedi.

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği, sosyal medya fenomenleri Enes Batur, Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz hakkında çocuklara kötü örnek oluyorlar gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak Bilic ve Durmaz, canlı yayında Batur ile kıyaslanmalarını doğru bulmadıklarını, Batur'un çocuklara zarar verebilecek söylemleri olduğunu ama kendilerinin bu şekilde davranmadıklarını söyleyerek Batur'u suçlamıştı. Enes Batur, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına katıldı. Bilic ve Durmaz'ın suçlamaları hakkında şu açıklamaları yaptı:

Enes Batur aylık 300 bin TL mi kazanıyorsun sorusuna yanıt verdi

"BANA GÖRE YANLIŞ YAPTILAR"

"Bu şeye benziyor; 'Bizim üstümüze atıldı. Ne yapalım, ona atalım kurtuluruz.' gibi. Ama hoş değil. Onları söylemesi gereken şey; 'Biz böyle bir şey yapmıyoruz.' 'Biz onun üstüne atarsak arkamıza medyayı da alırız. Hem bizim açımızdan sıkıntı olmaz hem de yırtmış oluruz.' diyerek en kolay yolu seçtiler. Bana göre yanlış yaptılar. Çok umurumda olmadığı için bunun açıklamasını da hiçbir yerde yapmamıştım zaten. Ben nasıl bir insan olduğumu neler yaptığımı biliyorum. Onların 'Bu kötü.' demesiyle ben kötü olacaksam yandık.”

ENES BATUR AMCASINA HAKARET ETTİĞİ VİDEONUN PERDE ARKASINI ANLATTI

Enes Batur, amcası Murat Sungurtekin'i provoke ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaşmış, sonrasında da gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak özür dilemişti. Batur, o olayın perde arkasını anlattı.

Enes Batur amcasına hakaret ettiği videonun perde arkasını anlattıYouTube'da 9.2 milyon takipçisi bulunan YouTuber Enes Batur, amcası Murat Sungurtekin'i provoke ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaşmış, sonrasında da gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak özür dilemişti. Batur, o olayın perde arkasını anlattı.
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Batur, yaşananlar hakkında şunları söyledi:

"Olayın hakaret kısmını biliyorlar. Çünkü haber kanalları bunu göstermek istedi. Bir anda, 'Enes Batur'un açığını bulduk, kötü bir şeyler yapıyor.' sandılar. Ben de saf bir insanım ya kötü bir şey yapıyorum. Onu da bana saldırsınlar diye Youtube'da yayınlıyorum. Onu anlayamadılar çok. Direk atladılar, 'Burada Enes Batur'u kötü göstermeliyiz.' diye.

Sonra videonun kamera arkasını yayınladım. Şöyle gerçekleşiyor. Amcam diyor ki bana, 'Bana X de." diyor. Ben de diyorum ki 'X'. Böyle bir şey olarak gerçekleşiyor. Benim açığımı arıyorsunuz ve bunu haber yapıyorsunuz. Fakat ikinci yayınladığım videoda çok güzel konulara değindim, çok güzel mesajlar verdim. Fakat hiçbir haber kanalı bunu haber yapmadı. Sadece, 'Kötü bir şey yaptı ve onu kaldırdı.' şeklinde göstermeye çalıştılar. Ama öyle bir şey yok.

Bu planlanmış bir şeydi. Ve ben hayatta öyle bir şey yapmam. Bunun cevabını istiyorsunuz o videoyu izleyin. Nasıl bir şey yaptığımı anlayın. Adı 'Amcama kışkırtma gerçek final.' Çok net bir video. Gülersiniz, eğlenirsiniz de videoyu izlerken zaten. Onu izleyin. Hakaret yok, deli miyim ben. Kanalımı takip edenler olayı biliyorlar. Fakat bu olayı bilmeyen insanlar, sadece medyanın onlara gösterdiği gibi buna takıldılar."

BAŞAK KARAHAN İLE AYRILIKLARI HAKKINDA KONUŞTU

Enes Batur, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Batur, isim vermeden eski sevgilisi Başak Karahan ile ayrılıklarına da değindi.

Enes Batur, Başak Karahan ile ayrılıkları hakkında konuştuÜnlü YouTuber Enes Batur, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Batur, isim vermeden eski sevgilisi Başak Karahan ile ayrılıklarına da değindi. Enes Batur, Başak Karahan'la olan ilişkisini bitirdikten sonra özel hayatına daha dikkat ettiğini ve sosyal medyadan uzak tuttuğunu söyledi.
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Batur, "Youtube'a ilk başladığım zamanlarda bir ilişkim vardı. Bunu sosyal medyada gösterip rahat bir şekilde yaşamıştım. İlişkimizi çok beğenen insanlar vardı. Ayrıldığımız zaman çok üzülüp kızdılar. Beni suçladılar, onu suçladılar ama bu bence yanlış bir şey. Çünkü biz sevgi ve saygı ortamı içinde ayrıldık. Bir insanın diğer insana kızması için ayrılık bir sebep olamaz. İhanet etmek ve yalan söylemek bir sebeptir. Ama bunlar olmadıktan sonra sırf ayrılmak istiyorsun diye insanlar birbirine kızmamalı. Bu kitle de biraz buna alınmıştı ve biraz zorluydu. Sonrasında bunu sosyal medyaya yansıtmama kararı aldım. Çünkü yanlış taraflara çekiliyor. O yüzden bunları biraz gizli yaşıyorum" açıklamasında bulundu. 

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEKLİF ALIYOR MU?

Ünlü Youtuber, tanışmak için sosyal medya üzerinden de teklifler aldığını ifade etti. Batur, "Şunun tamamen farkındayım. Beni sosyal medyadaki ünüm için tanıyıp yaklaşmaya çalışan insanlar oluyor tabii ki ama ben onlarla iletişim kurmuyorum. Kullanılmayı sevmem. Beni ben olduğum için sevmen, tanıman lazım diyorum. Ben samimiyete inanıyorum. İlişkide de öyle.

Belli bir süreden sonra güzellik geçiyor, bir önemi kalmıyor. Önemli olan şey dürüstlük ve hayatta birbirinize nasıl destek olduğunuz oluyor. İlişki bence budur. Biri biriyle evleniyorsa, hayatlarını birleştirmek istiyordur ve tek bir çatıda birbirlerinin çıkarlarını düşündükleri için ilişki yaparlar. Ben de gelecekte öyle bir insanla ilişki kurmak isterim" dedi.

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