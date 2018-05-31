Enerji Bakanlığı'ndan şehit ailelerine 2 milyonluk bağış

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kurumlarında çalışan personelin, şehit yakınları ve gaziler için topladığı 2 milyon TL’lik bağış, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde törenle Bakan Berat Albayrak tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya teslim edildi. Albayrak, törende özetle şunları söyledi:



MİLLETİN KUTUPYILDIZLARI

“Al sancağın altında bu toprakları vatan diye bilmişsek bu sadece şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Şehit ailesi ve yakını olmak herkesin kaldırabileceği bir yük değildir. Hamdolsun, imanımız ve inancımızın bizlere bahşettiği güç sayesinde hâlâ dimdik ayaktayız. Çünkü bizler ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ diyen bir anlayışın evlatlarıyız. Şehitlerimiz ‘Bayrağımız göklerden inmesin, ezanlar susmasın’ diye canlarını feda ettiler. Onlar her zaman bu milletin kutupyıldızları olacaklar. Ulubatlı Hasan nasıl bir kutup yıldızı ise 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir de öyle bir kutup yıldızıdır. Bizi bölmeye, terörle sınamaya kalkanların şunu iyi bilmeleri lazım. Milletimizin birliğine kast edemezsiniz. Tek devlet, tek millet şiarını edindikçe korkuya yer yoktur. Bizlerin en büyük amacı onların aziz hatırasına sahip çıkmaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar ailesi olarak her zaman bir dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için bir kampanya düzenledik. Bu çok küçük bir girişim. Ama anlam bakımından bizim için çok kıymetli bir unsur. Tüm çalışanlarımız çok yoğun katılım göstererek 2 milyon TL toplandı. Maddi değeri küçük de olsa şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını göstermek istediler. Şehit ve gaziler için ne yapsak azdır.”



DAYANIŞMADA BİRİNCİYİZ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya da bağışçılara teşekkür ederek “Gazi ve şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemek için gece gündüz çalışıyoruz. Büyük dayanışma örneklerini sergilemiş bir milletiz. Türkiye, bu konuda dünyada birinci. Güçlü olma, iyiliği yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. Daha sonra Albayrak, sembolik çeki Kaya’ya teslim etti.