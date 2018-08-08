Enerji Bakanı Dönmez’den flaş açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi. Dönmez, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmasıyla ilgili, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak" diye konuştu.

Fatih Dönmez, Nükleer santralde ise Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kayderken "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.



Bakan Dönmez'in açıklamalarından satırbaşları:

Ben göreve 3 - 4 hafta önce başladım ama ondan önce sayın Berat Albayrak döneminde müsteşar olarak görev yapmaktaydım. Piyasaların sorunları, vatandaşın taleplerini analiz ettik. Ve bir strateji belgesi hazırladık. Adını da Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi dedik. Bu strateji belgesiyle birlikte biz önümüzdeki dönemde yapacağımız tüm işleri belirlemiş olduk.

SORU: ABD’nin İran’a uygulayacağı ambargo var. Trump çok net söylüyor "İran ile iş yapan bizimle yapamaz" diyor. Biz İran'dan doğalgaz ve petrol alıyoruz...

Arz güvenliği bizim için önemli. İran ile çok eski yıllara dayanan ilişkimiz var. Doğalgaz ihracatımız da 2026 yılına kadar devam edecek. Ülkedeki vatandaşları soğukta bırakma, karanlıkta bırakmak gibi bir durum söz konusu olamayacağına göre, bu devam edecek.

Ancak bildiğiniz gibi Bir heyetimiz şu anda Amerika'da. Bu yaptırımlar dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yapılıyor. Ben ümitliyim, iyi bir netice çıkacağı kanaatindeyim.

Bu ambargo ABD’nin tek taraflı uyguladığı bir ambargo. AB ile bundan oldukça rahatsız. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz. Arz güvenliği açısından son derece önemli. Bir de komşuluk hukukumuz var.

SORU: Akdeniz’de bir Güney Kıbrıs Rum, Mısır, İsrail ortak çalışması var... Gergin ve sıkıntılı bir konu… Akdeniz'de derin sondaj yerleri belli oldu mu?

Yaklaşık 5 yıldır bizim sismik gemimiz çalışmalarını yapıyor. aldığımız veriler de son derece önemli. İlk derin deniz sondajımızı inşallah bu yıl başlatıyoruz. Bir sondaj gemisi temin ettik, önümüzdeki bir iki ay içerisinde sondaja başlayacak. Adını 'Fatih' koymuştuk. Biz bu gemimizden, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervlerimizin fetihlerini bekliyoruz açıkçası.

Doğu Akdeniz'deki komşu ülkelerin bir çoğu eriştiler. Bizim verilerimiz de son derece olumlu. İlk sondajımızı Antalya açıklarında vurmuş olacağız. Türk ekonomik bölgelerimiz içinde. Diğeri de Mersin açıklarında olacak.

Türkiye maalesef dışa bağımlı petrol ve gazda. Bence oyunun kaderini değiştirecek hamle, eğer bulabilirsek dua ediyoruz. Bu doğalgaz veya petrole, karada veya denizde neredeyse bulmak istiyoruz.

SORU: Akkuyu'da gelinen son nokta nedir? İkinci ve üçüncü santraller söz konusu... Üçüncüsünün yeri nerede olacak?

Aslında Türkiye'nin nükleer hikayesi çok eskilere dayanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayal de gerçekleşmiş oldu. Hedefimiz ilk reaktörünü 2023'te devreye alma şeklinde. Olayı sadece enerji üretimi olarak bakmamak lazım. Nükleer teknolojiye sahip olmak açısından da, insan kaynağımızın yetişmesi gibi başka programlarımız da var.

Bu tabi başlangıç Akkuyu. İnşallah ikincisini Sinop'ta Japon hükümetiyle yapmak istiyoruz.

Bir üçüncüsünü de nasip olursa Trakya bölgesinde inşa etmek istiyoruz. Orada da Çinliler ile yürüyeceğiz. Yer henüz belli değil. Bunun için 28-30 kriter var. Çevreye uyumluluğu, su kaynaklarına yakın olması önemli. Bir de bizim İstanbul, Trakya Marmara elektrik tüketiminin en yoğun olduğu bölge. En uygun lokasyonun Trakya olduğunu görüyoruz. Mühendislik çalışmalarından sonra belirleyeceğiz.

Çin şu anda en çok nükleer santral inşaatı devam eden ülkelerden birisi. Bu teknolojinin transferine de oldukça açıklar. Biz artık burada kapasitenin Türkiye'ye kazandırılmasını arzu ediyoruz. Kazan - kazan mantığıyla gittik. O açıdan üçüncü santrali de Çinlilerle yapacağız.

TÜRK AKIM PROJESİ

Türk Akımı, denizdeki yapı çalışmaları bitti. Oradaki çalışmaları Gazprom kendisi yapıyor. 930 kmlik hattı, birinci hattı inşa ettiler. Şimdi karadaki çalışmaları var. Türk Akım iki hattan oluşuyor. İkinci hatta deniz altındaki çalışmalarını devam ettiriyorlar. Neredeyse yüzde 50'si tamamlandı. Gazprom'un bize verdiği tarih 31.12.19.