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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.01.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Enerji Bakanı canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon doları geçiyor

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Enerji Bakanı Fatih Dönmez canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

CNN TÜRK’te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik’e konuşan Bakan Dönmez şunları söyledi:

YAZ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

Bizim yaptığımız çalışmalar sabit yaz saati uygulamasının daha faydalı olacağını gösteriyordu. İTÜ’de yapılan çalışmalar bizim önceden tahmin ettiğimiz doğrultuda çıktı.
Bu seneki verilere baktığımızda 1 milyar lira civarında toplamda bir tasarruf elde etmiş oluyoruz.

İllerdeki valilere önemli iş düşüyor. Kars’taki mesai saatiyle Edirne’deki mesai saatinin aynı olması gerekmiyor.
Tek saat uygulaması Avrupa’da da yürüyor. Türkiye de bu uygulamaya devam edecek.

BOR MADENİ

Bora biz şöyle yaklaşıyoruz. Bizim için kritik cevherlerden bir tanesi. Dünya bor rezervinin yüzde 73’ü bizde.

Kimyacıların tanımıyla bir kimyasal tuz olarak geçiyor.

Bor izotoplarından elde edilen ürünün tonu 1 milyon doları aşıyor. Nükleer santrallerde güvenliği sağlamak için kullanılıyor.

Bir milyar dolar civarında bir gelir hedefliyoruz.

BOR TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Biz buna deterjan demiyoruz. Çünkü deterjanlar kimyasal. Yeni bir ürünle tekrar piyasaya çıkmış oldu.
Doğal ve organik yaşam bir dönüş var. Bu doğru bir şey.

Çamaşırların aslında temiz olması önemli. Koku dediğiniz şey kimyasal bir şey sonuçta.

Diğer firmalarda bunu kullanırsa memnuniyet duyarız.

Büyük zincir marketlerle görüşüldü anlaşıldı. Üç beş gün içinde bütün raflarda bulunacak.

Fiyat olarak daha ekonomik bir fiyatla çıktılar. Bir yıl boyunca herhangi bir fiyat artışı olmayacak.

 

 

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