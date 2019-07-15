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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.07.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Endonezyalı gelin kazada hayatını kaybetti

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Endonezyalı gelin kazada hayatını kaybetti

Giresun’un Espiye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Endonezyalı Rina Stivwati Ay’ın 3 ay önce internet üzerinden tanıştığı Mustafa Ay ile evlendiği öğrenildi. 

Espiye ilçesi Ericek köyünün Çakıl-Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs, dün saat 15.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada hayatını kaybeden Endonezyalı Rina Stivwati Ay’ın 3 ay önce kazada yaralanan Mustafa Ay ile evlendiği öğrenildi. İnternet üzerinden Mustafa Ay ile tanıştıktan sonra Türkiye’ye gelen ve dünyaevine giren Ay’ın cenazesinin Endonezya’daki ailesine haber verilmesinin ardından defnedileceği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Rina Stivwati Ay’ın eşi Mustafa Ay’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Espiye ilçesi Ericek köyünün Çakıl-Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs şarampole yuvarlanmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Espiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kazada Osman Yıldız ve eşi Zekiye Yıldız, Tülay Aşkar ve oğlu Arda Aşkar, Osman Kurt, Endonezyalı Rina Stivwati Ay hayatını kaybederken, Fatma Ay, Mustafa Ay, Anıl Aşkar, Celasin Aşkar ve Mehmet Sağır ise yaralanmıştı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 

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