Endometrium (rahim kanseri) nedir? Rahim kanseri nasıl anlaşılır?
Rahim iç duvarını örten ince tabakaya endometrium denir. Bu tabakada yer alan normal hücrelerin kontrolsüz çoğalan anormal hücrelere dönüşmesi durumunda rahim (endometrium) kanseri oluşur. Bu kanser her yaşta görülebilmekle beraber daha sıklıkla menopoz dönemindeki kadınlarda görülmektedir. Peki, rahim kanseri belirtileri neler?
Rahim kanserinde en sık şikayet anormal adet kanamasıdır. Menopoza girmiş bir kadındaki herhangi bir adet kanaması (az miktarda olsa bile) kanser yönünden araştırılmalıdır. Menopoz öncesi kadınlarda ise adet aralarında kanama veya adet süresinin ve miktarının artışı ile kendini belli edebilir.
Bulguları:
Günümüzde genellikle hastalık rahim dışına çıkmadan erken evrede teşhis edildiğinden anormal kanama dışında bir bulguya rastlanmayabilir. Muayenede doktor rahimin olması gerekenden daha büyük olduğunu saptayabilir. Bazen rahmin dışında bir kitle ele gelebilir. Daha ileri evre hastalıkta büyümüş lenf bezleri muayenede ele gelebilir (özellikle kasık bölgesinde).
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:
Tanı için rahim iç zarının (endometrium) kalınlığının ultrason ile ölçülmesi fikir verebilir ancak kesin tanı için rahim içinden biyopsi yapılmalı ve patolojik inceleme için laboratuvara yollanmalıdır.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:
Tedavinin esasını rahmin tamamının cerrahi olarak çıkarılması oluşturur. Rahimle beraber genellikle tüplerin ve yumurtalıkların da çıkarılması tercih edilir. Bununla birlikte operasyon esnasında kanser yayılımını düşündüren anormal görünümlü veya hastalığın yayılma olasılığı olan dokuların da (lenf düğümleri vb.) çıkarılması gerekebilir. Ameliyat için kesinlikle uygun olmayan hastalar için alternatif tedaviler düşünülebilir.
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:
Cerrahi tedaviden sonra hastaların önemli bir kısmı ek tedaviye ihtiyaç duymazlar ve özellikle erken evrede sağ kalım çok yüksektir. Bununla birlikte cerrahi ile elde edilen dokuların (rahim, yumurtalık, tüpler alındıysa lenf düğümleri) patolojide incelenmesinden sonra rapor edilen özelliklere göre bazı hastalara ışın tedavisi (radyoterapi) veya ilaç tedavisi (kemoterapi) önerilebilir. Ek tedavi alsın ya da almasın tüm hastalar doktorunuzun belirlediği aralıklarla uzun yıllar takip edilmelidir. Bu kontroller dışında, tekrar vajinal kanama olması, geçmeyen karın ağrısı veya öksürük gibi şikâyetlerin olması durumunda doktora bilgi verilmelidir.
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