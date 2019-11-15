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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
15.11.2019 - 19:47, Son Güncelleme:

Endişeli bekleyiş... 30 saati geçti

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Endişeli bekleyiş... 30 saati geçti

Gaziantep’te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları yaklaşık 30 saattir aralıksız devam ediyor.

Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında dün saat 15.00 sıralarından yaşanan iskele çökmesinin ardından enkaz altındaki Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 30 saattir devam eden arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı.

Yaklaşık 7 yıldır inşaat çalışmaları devam eden ve bitmesi halinde Türkiye’nin en büyük ikinci camisi olma özelliği taşıyacak olan Akkent Cami’nde çalışmalar sürüyor. Ölçüm yaparken inşaat alanındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Küçükcan’ı bulabilmek için 250-300 kişilik ekipten oluşan  AKUT, AFAD, UMKE, itfaiye ve belediye ekipleri büyük çaba sarf ediyor. 112 sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.

Öte yandan olay yerinde termal kamera destekli Polis Özel Harekat ekipleri ile dedektör köpekler de hazır bekletiliyor.

 

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