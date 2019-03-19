Ender Saraç'tan şalgam suyu tavsiyesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEnder Saraç'tan şalgam suyu tavsiyesi
GeriGündem Ender Saraç'tan şalgam suyu tavsiyesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
19.03.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Ender Saraç'tan şalgam suyu tavsiyesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ender Saraç'tan şalgam suyu tavsiyesi

Adana Sağlık Festivali'ne katılan Dr. Ender Saraç, Adana kebabı yiyenlere kolay hazım için şalgam suyu içmelerini önerdi. Saraç, A, C ve B vitaminleri içeren şalgam suyunun cilt için de faydalı olduğunu söyledi.

Dr. Ender Saraç şöyle konuştu:
"Şalgam suyu hazmettiricidir. Şalgam suyunun içerisinde bir çeşit laktik asit vardır. Et kebap, ağır yağlı yiyoruz ya, şalgam suyu etin ve ağır yemeklerin hazmedilmesine yardımcı oluyor. Şalgam suyu aynı zamanda çok iyi bir probiyotiktir. Tıpkı kefir gibi, iyi bir yoğurt gibi, tıpkı boza gibi, tıpkı kombu çayı gibi, tıpkı tarhana çorbası gibi şalgam suyu bağırsaklarımızdaki zararlı bakterileri yok ediyor."

'EGE'DE BOZA, ADANA'DA ŞALGAM'

Ege bölgesinde boza tüketildiğini Adana'da ise şalgam suyunun tercih edildiğini söyleyen Saraç şunları kaydetti:
"Adana'da probiyotik olarak şalgam suyu içilir. Şalgam suyu, Adana'nın ülkemize kazandırdığı müthiş şifalı bir içecektir. Şalgam suyu kan yapıcıdır. Şalgam suyunu kışın, her gün bir bardak içerim. Ama içerisine bolca limon sıkarım. Şalgam suyu sanıldığı gibi tansiyonu yükseltmez. Çünkü içerdiği antioksidanlar ile uzun vadede hem kalp ve damar sağlığı için çok fayda sağlıyor hem de kansere karşı koruyor. Şalgam suyu içerdiği A vitamini sebebiyle gözler için de büyük şifa kaynağıdır."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Türkiye ile hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye davet ettiği Şevval, o anları anlattı

Bakan Soylu rakamı açıkladı: 'Şu anda rekor üzerindeyiz'

Muhtar fark etti! Evlere kimseyi yaklaştırmıyorlar