Ender Saraç Meclis'te açıkladı: Obezite gerçekleri

TBMM Obezite Araştırma Komisyonu’nun dinlediği Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, obezite ile ilgili ilginç tespitlerde bulundu. Saraç’ın anlattıkları Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti:



* İstanbul, Ankara, İzmir, hatta Doğu Anadolu’da Maraş’ta, Antep’te herkesin göbek bel civarı artmış, inanılmaz bir obezite var. Tansiyon, şeker, insülin direnci ilacı vesaire, kan sulandırıcı gırla ilaç kullanılıyor. Bu bir kere hem ekonomik bir kayıp, artı erkeklerin erkekliğini öldürüyor, bayanların düzenini bozuyor.



* Uzun yaşayanlara bakalım, Okinawa’ya, Girit Adası’na... Ülkemizde, özellikle Nazilli civarında obez olan yaşlı yok. 70 yaşın üstünde, 80, 90, 100 var, hepsi fit insanlar.



* Sigarayı bırakma kampanyasının başarısı sonucu obezite arttı. Çünkü sigara içmenin esas nedeni gizli depresyon. Sigarayı elinden aldın, gizli depresyonu tedavi etmedin, ne olacak? Akşam güçlü olmak mecburiyeti kalktığında, en kolay diğer oral tatmin yolu, baklava, börek, çörek.



* Erkeklerde testosteron düştü. Testosteron düşmesi demek memelerin büyümesi, artık bütün erkekler memeli oldu. Testosteron düşüklüğünden ve göbek ve bel civarında yağlanma artıyor, kas kaybı var.