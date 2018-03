En zor uğurlama

İRAN’a düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran ve arkadaşları Sinem Akay ile Burcu Gündoğar Urfalı için Ataköy 5. Kısım Camisi’nde tören düzenlendi. Törene eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Spor Bakanı Faruk Özak, CHP’li Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Umut Oran, İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, teknik direktörler Yılmaz Vural, Şenol Güneş, Hami Mandıralı, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Galatasaraylı yönetici Ergun Gürsoy, milli futbolcu Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



TABUTUNA SARILDI

Mina Başaran’ın tabutu kırmızı, beyaz ve pembe çiçeklerle süslenmişti. Mina Başaran’la 14 Nisan’da dünya evine girecek olan nişanlısı Murat Gezer tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Murat Gezer’in çiçekleri Mina Başaran’ın tabutunun üzerine konuldu. Mina’nın babası Hüseyin Başaran ve annesi Beril Başaran tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Beril Başaran yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Mina Başaran’ın cenazesi Göktürk Mezarlığı’nda toprağa verildi.



EŞİNİN FULARINI TAKTI

Burcu Gündoğar Urfalı’nın tabutuna ise başörtüsü örtüldü. Sinan Urfalı cenaze töreninde eşinin fularını boynundan hiç çıkartmadı. Sinan Urfalı cenaze töreni öncesinde Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer’in yanına giderek başsağlığı diledi. Sinan Urfalı, hamile olan eşi Burcu Urfalı’nın fularını öperek gözyaşlarına boğuldu. Burcu Urfalı Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedildi.



Sinem Akay’ın tabutu da çiçeklerle süslenmişti. Mavi Jeans’in eski sahibi olan babası Çetin Akay, annesi Gamze Akay ve kardeşi Seda Akay taziyeleri cami bahçesinde kabul etti. Gamze Akay kızının tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Gamze Akay’a kızı Seda destek olmaya çalıştı. Sinem Akay’ın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.



JASMİN HAMİLEYDİ

Kazada hayatını kaybeden Jasmin Baruh Siloni (30) için Ulus Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Hamileyken hayatını kaybeden Jasmin Baruh Siloni’nin yakınları tören esnasında gözyaşlarına boğuldu. Baguette Jewellery’in kurucusu olan Jasmin Baruh Siloni, törenin ardından aynı mezarlığa defnedildi. Törene de Musevi Cemaati Lideri İsak Haleva da katıldı.



Roma’da 28 Nisan’da hayatını Mert Bayır’la birleştirmeye hazırlanan Ayşe And’ın cenazesi Zincirlikuyu Camisi’ne getirildiğinde tabutuna omuz verenler arasında annesi Ayşıl Eke de vardı. Ayşe And’ın tabutu bir musalla taşına, Saint Benoit Lisesi’nde birlikte okuduğu ve aynı uçakta hayata veda ettiği arkadaşı Aslı İzmirli’nin tabutu öbür musalla taşına konuldu. İki lise arkadaşının cenaze namazları birlikte kılındı. Ayşe And’ın annesi Ayşıl Eke, cenaze namazı kılınırken ön safa geçerek eliyle yüzünü kapatıp ağladı. Cenaze namazının ardından yine kızının tabutunu taşıyanlar arasındaydı. Ayşe And Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Mezar başındaki acılı anne, “Güzel kızım, çiçek kızım, gelin kızım. Gelin oldun kızım. Gelin oldun bebeğim” diyerek gözyaşı döktü.



Takı tasarımcısı Aslı İzmirli’nin cenazesini, bu yaz evleneceği Lübnanlı nişanlısı Bassam Houssami ailesiyle birlikte Zincirlikuyu mezarlığı gasilhanesinden teslim aldı. Nişanlısının tabutuna omuz veren Houssami burada taziyeleri kabul etti. İzmirli’nin cenazesi Zincirlikuyu’nda dedesi Ahmet Muhtar İzmirli’nin yanına defnedildi.



BİNBAŞI ÜNİFORMASIYLA

Düşen jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet’in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK’dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniyle de özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet’in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi. Türk bayrağına sarılı Kuvvet’in tabutun üzerine ise giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu konuldu. Kuvvet’in cenazesi, Konya’da öğle namazının ardından Hacı Veyis Camisi’de kılınan cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı’na defnedildi.



Kabin memuru Eda Uslu (41) için İstanbul Beylikdüzü’ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde tören yapıldı. Törende anne Bedia Uslu güçlükle ayakta durabildi. Eda Uslu, Beylikdüzü İstiklal Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Bikini markası Lily and Rose’un kurucusu Liana Hananel’in (29) cenaze töreni İstanbul Arnavutköy Musevi Mezarlığın’da düzenlendi. Genç kadının annesi Lizet Kalma defin sırasında baygınlık geçirdi. Liana Hananel’in 4 aylık Sienna adında bir kızı vardı.



Zeynep Coşkun’un (28) cenazesi Bursa’ya götürüldü. Bugün toprağa verilecek olan Zeynep Coşkun, 12 Mayıs’ta nişanlı olduğu Arda Efe ile evlenecekti.