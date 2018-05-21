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    En zor görev... Gözyaşlarına hakim olamadı

    DHA
    21.05.2018 - 21:48 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde dün bir sitenin havuzunun kenarında yürürken suya düşerek boğulan işitme engelli Ayşe Zeyrek (65) ve torunu Emin Furkan Duman (3), Balıkesirin Sındırgı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Ağıtların yükseldiği mahallede, emekli imam Mustafa Zeyrek, anne ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdı.

    Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesindeki bir sitenin havuzunun kenarında yürürken suya düşerek boğulan işitme engelli Ayşe Zeyrek ve torunu Emin Furkan Duman’ın cenazeleri, memleketleri Balıkesi'rin Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Aslandede Mahallesi’ne getirildi. Anneanne ve torununun cenazeleri, ilk olarak Duman Ailesi’nin evinin önüne getirilerek helallik alındı.

    Cenazeler daha sonra Aslandede Camii yanındaki mahalle meydanına götürüldü. Küçük Furkan'ın annesi Aysel Duman, ağabeyi Ayaz ve ablası Ayşegül, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Furkan'ın babası İbrahim Duman da oğlunun tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. İkindi namazının ardından Ayşe Zeyrek'in oğlu emekli imam Mustafa Zeyrek, cemaatten helallik istedi. Helallik alındıktan sonra cenazeler, mahalle mezarlığına götürüldü.

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

    Mahalle mezarlığında cenaze namazını da Ayşe Zeyrek'in emekli imam oğlu ve Furkan'ın dayısı Mustafa Zeyrek kıldırdı. Mustafa Zeyrek bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine aynı köyden olan Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, Duman ve Zeyrek ailelerinin yanı sıra akrabaları ve mahalle sakinleri de katıldı.

    Cenaze namazının ardından Ayşe Zeyrek ve Emin Furkan Duman mahalle mezarlığında toprağa verildi.

     

    Etiketler: aydın , gündem
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