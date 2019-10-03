En zengin işadamı Kaşıkçı için geldi

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı, geçen yıl 2 Ekim’de saat tam 13.14’te girdiği Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Başkonsolosluğa girerken telefonunu nişanlısı Hatice Cengiz’e vermişti. Hatice Cengiz saatlerce başkonsolosluk önünde bekledi. Günler sonra Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan gelen bir infaz ekibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı’nın Başkonsolosluğa girdiği günün yıldönümü nedeniyle dün dostları bir anma etkinliği düzenlendi. Başkonsolosluğun hemen karşısındaki parka 1250 kilogramlık Afyon mermerinden, Cemal Kaşıkçı’nın adı-soyadı, doğum ve ölüm tarihinin yazıldığı bir anıt dikildi. Törene Kaşıkçı’nın yazarlık yaptığı Washington Post gazetesi ile amazon.com’un sahibi, dünyanın en zenginleri listesinde bir numarada olan Jeff Bezos, Washington Post CEO’su Fred Ryan, hazırladığı raporla Kaşıkçı cinayetinin detaylarını ortaya çıkartan BM Özel Raportörü Agnes Callamard, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tawakkol Karman, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Uluslararası Af Örgütü Temsilcisi Andrew Gardner, Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği’nden Erol Önderoğlu, Şimdi Arap Dünyasında Demokrasi Platformu Kurucusu Nihad Awad ile insan hakları aktivistleri İyad El-Baghdadi, Mısırlı siyasetçi Ayman Nour, eski El Cezire Direktörü Wadah Khanfar ile Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz katıldı.

BAŞKONSOLOSLUK BİNASINI MÜZE YAPALIM

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, yakında taşınacak olan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasının müze yapılmasını önererek, “Suudi Arabistan’dan bu binayı bize vermelerini talep ediyoruz. Burada onun adına bir müze kuralım ve anısını ebedi yaşatalım. Bilinmeli ki, Fransız Devrimi için Alexis de Tocqueville neyse, Arap Baharı için Cemal Kaşıkçı da gelecek yüzyıllarda aynı duygularla anılacaktır. Mağlupların tarihini yazan galiplerin unuttuğu bir şey var: O da mazlum yüreklerin yakacağı ateşin bir gün zulmü yakıp kül edeceği gerçeğidir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ise “Çağımızın Kerbelası’nı yaşattı ama ölümüyle bizi uyandırdı. Onu, düşüncelerinden korktukları için öldürdüler. Onu öldürdükleri için düşünceleri çok daha canlı ve onları tehdit edecek hale geldi. Düşüncelerden korkan diktatörlere söylüyoruz; Düşüncelerden korkmak sizin ecelinize mani değildir” diye konuştu.

Washington Post gazetesi CEO’su Fred Ryan, Cemal Kaşıkçı’nın özgür ve iyi bir gazeteci olduğunu anlatarak, “Hükümet basına ABD’de bile düşmanlık besliyor. Liderler bilmeli ki gazeteciler halkın düşmanı değildir. Gazeteciler halkın hizmetçisidir. Cemal öldürüldükten sonra dünya farklı görüşler dile getirdi. Tarihten önemli dersler alınmalıdır. Kötülüğe çok yakın bir yerde duruyoruz şu anda. Cemal öldürüldükten sonra kederliyiz. Gazeteciler hayatlarını her gün riske atıyorlar. Güçlü insanlar onları zorluyor” dedi.

BEZOS: HATİCE YALNIZ DEĞİLSİN

WashIngton Post gazetesi ile amazon.com’un sahibi Jeff Bezos, törende kürsüden Hatice Cengiz’e seslenerek şunları söyledi: “Hatice kimse senin gibi bir acıya katlanmamalı. Şimdi burada senin olduğun yerde bu sokağın karşısında saatlerce bekledin. Ve o asla içerinden çıkmadı. Bu düşünülemez ve sen bizim kalbimizdesin. Biz buradayız. Sen yalnız değilsin.” Jeff Bezos’a sarılarak teşekkür eden Hatice Cengiz ise gözyaşları içinde “O benim hayatımın aşkıydı. Tam bir yıl önce bir çocuk gibi onu burada beklemiştim. Şimdi onun hatıraları burada. Onu bir ömür boyu unutmayacağım. Tek istediğim Cemal’in nerede olduğunu bilmek. Bir kez daha soruyorum. Cemal nerede?” diye konuştu.

ALTUN: SUUDİLER VİCDANLARI YARALIYOR

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda katledilmesinden bu yana bir yıl geçtiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dirayetli duruşuyla Türkiye’nin, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürdüğünü belirten Altun, paylaşımında şunları kaydetti: “Tüm imkânlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik. Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır. Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz.” (ANKARA)