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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Önder ÖNDEŞ
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En yüksek onur Acemoğlu’na

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En yüksek onur Acemoğlu’na

Ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) en yüksek onur olan ‘Enstitü Profesörü’ unvanını aldı. 1993’ten beri akademik çalışmalarını MIT’de sürdüren başarılı bilim insanı, bu unvana layık görülen ilk Türk oldu.

Ekonomi alanında dünyanın önde gelen bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) bir akademisyenin alabileceği en yüksek unvana layık görüldü. Prof. Dr. Acemoğlu, siyaset bilimci Prof. Dr. Suzanne Berger ile birlikte ‘Enstitü Profesörü’ unvanını aldı. Bu onur, alanında yaptığı çalışmalarla MIT’e çok büyük akademik katkılar sağlamış bilim insanlarına veriliyor. Şu ana kadar sadece 10 bilim insanının seçildiği unvanı alanların sayısı Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve siyaset bilimci Prof. Dr. Berger ile birlikte 12’ye ulaştı. İlk olarak 1995’te verilen unvana 2015’ten beri kimse layık görülmüyordu.

‘ÖZÜNÜ SOMUTLAŞTIRIYOR’

Üniversitenin haber platformu MIT News’e açıklama yapan Rektör Prof. Dr. L. Rafael Reif, Acemoğlu’nun MIT’nin özünü somutlaştırdığını belirterek, “Daron olağanüstü akademik başarılar inşa etti. Çünkü işinde yaratıcılığa; ulus, toplum ve çalışanların nesnel kaderleriyle ilgili derin sorulara odaklandı. Onun çalışmaları zamanımızda daha iyi bir dünyanın yapılması için hayati olacak” diye konuştu.

KİMDİR?

Ekonomi alanında dünyanın en etkin bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Acemoğlu, lisans eğitimini Birleşik Krallık’ta York Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Londra Ekonomi Okulu’nda yaptı. 1993’ten beri MIT’de akademik çalışmalarını sürdüren Acemoğlu’nun yüksek atfa sahip 120’nin üzerinde makalesi ve dünya çapında çeşitli dillere çevrilen kitapları bulunuyor.

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