En yeni kandil mesajları ile yakınlarınıza kısa ve anlamlı temennilerde bulunun
Günün anlam ve önemini birbirinden güzel kandil mesajları ile vurgulamak isteyen Müslümanlar, internet üzerinden kısa seçenekleri araştırmaya başladı. Sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, güzel temennilerini bu vesileyle dile getirecek. İşte, birbirinden güzel ve en yeni kandil mesajları seçeneği
Kısa ve anlamlı seçenekleriyle gönderileri süsleyecek olan kandil mesajları, internet üzerinden en yeni seçenekleri ile gündemde yer alıyor. İşte, Müslüman dünyası için anlam ve önemi büyük olan bu günde gönderebileceğiniz birbirinden güzel kandil mesajları derlemesi
KISA VE EN YENİ KANDİL MESAJLARI
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun
Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.
Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.
Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.
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