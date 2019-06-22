En yakındakilere ceza yağdı
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin davada dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın başdanışmanı 141 kez ağırlaştırılmış müebbet, özel kalem müdürü 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’in özel kalem müdürü ve özel sekreteri 11’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanıklara verdiği cezalar şöyle:
Orhan Yıkılkan: Akar’ın başdanışmanıydı. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi. Akar’ın rehin alınmasında rol aldı.141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ramazan Gözel: Akar’ın özel kalem müdürü eski kurmay albay. Akar’ın etkisizleştirilmesiyle görevlendirilmişti. 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Gökhan Eski: Akar’ın emniyet subayı idi. Mehmet Partigöç’in emriyle emniyet kulübelerini artırıp, rütbelilere silah dağıttı. 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Mehmet Akçara: Genelkurmay başkanlığı özel kalem müdürlüğü özel kalem işlem subayıydı. Darbeci generallerle birlikte görüntülendi. Üniversitede FETÖ’nün öğrencilerinden sorumlu olduğu iddia edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Ahmet Yıldız: Genelkurmay başkanlığı özel kalem müdürlüğü yurt dışı proje subayıydı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Hüseyin Hakan Öcal: Genelkurmay başkanı özel kalem müdürü idi. Karargahı basan ÖKK personeline eşlik etmekle suçlandı. Levent Türkkan, onun için “FETÖ mensubudur” demişti. Darbeye teşebbüsten iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapisle cezalandırıldı.
‘HAİNLER LAYIK OLDUKLARI CEZAYI BULDU’
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen 11'inci dönem Özel Kuvvetler İhtisas Kursu mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, TSK'nın tüm unsurlarının yoğun bir faaliyet içinde olduğunu belirtti. Terörle mücadelede Temmuz 2015'te İkiyaka Dağları'ndan başlayan yeni sürecin artan bir tempoda devam ettiğini söyleyen Bakan Akar, "Özellikle Irak'ın kuzeyinde Silahlı Kuvvetleri'mizin kahraman evlatları teröristlerin inlerine tek tek girmeye" dedi. Çukur operasyonlarının başarıyla tamamlanmasının ardından darbe girişiminin akamete uğratıldığını vurgulayan Akar, “Bu hainler, alçaklar dün açıklandığı gibi Türk adaleti karşısında şu anda layık oldukları cezayı da buldular” diye konuştu.
AKAR’IN YAVERİYDİ
Levent Türkkan: Akar’ın yaveriydi. Akar’a silah doğrultmuştu. Ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 9 yıl ceza aldı.
Serdar Tekin: Akar’ın emir subay yardımcısıydı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 9 yıl ceza aldı.
Serhat Pahsa: Genelkurmay başkanı emir astsubayıydı. Firari olduğundan dosyası ayrıldı.
Bünyamin Tuner: Genelkurmay 2’nci başkanlığı özel kalem müdürüydü. Güler’in elleri bağlanıp, kafasına siyah bir başlık giydirilerek derdest edilmesi eylemlerine katıldı. 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Vahap Kavaker: Genelkurmay 2’nci başkanı özel sekterliğinde görev yaptı. Darbe faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla yargılandı, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 452 yıl hapisle cezalandırıldı.
Recep Özkan: Genelkurmay 2’nci başkanı özel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. Yapılan yargılama sonucunda 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Fatih Ekici: Genelkurmay 2’nci başkanlığında emir subayı olarak görev yapıyordu. İyi hal indirimiyle müebbet hapisle cezalandırıldı.
Murat Bingül: Genelkurmay 2’nci Başkanı koruma personeli olarak görev yapıyordu. FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Lütfi Karaca: Genelkurmay Başkanlığı 2’nci emir astsubayı olarak görev yapıyordu. 7 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Uğur Kent: Genelkurmay 2’nci Başkanı Emir Subayı olarak görev yapıyordu. Beraat etti.
Yusuf Yalçın: Genelkurmay 2’nci Başkanı Yaşar Güler’in koruma ekibinde görev yapıyordu. Güler’in derdest edilmesi olayına herhangi bir şekilde müdahale etmemesi nedeniyle yargılandı, beraat etti.
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