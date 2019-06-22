En yakındakilere ceza yağdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEn yakındakilere ceza yağdı
GeriGündem En yakındakilere ceza yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
22.06.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

En yakındakilere ceza yağdı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
En yakındakilere ceza yağdı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin davada dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın başdanışmanı 141 kez ağırlaştırılmış müebbet, özel kalem müdürü 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’in özel kalem müdürü ve özel sekreteri 11’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanıklara verdiği cezalar şöyle: 

Orhan Yıkılkan: Akar’ın başdanışmanıydı. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi. Akar’ın rehin alınmasında rol aldı.141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ramazan Gözel: Akar’ın özel kalem müdürü eski kurmay albay. Akar’ın etkisizleştirilmesiyle görevlendirilmişti. 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Gökhan Eski: Akar’ın emniyet subayı idi. Mehmet Partigöç’in emriyle emniyet kulübelerini artırıp, rütbelilere silah dağıttı. 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Mehmet Akçara: Genelkurmay başkanlığı özel kalem müdürlüğü özel kalem işlem subayıydı. Darbeci generallerle birlikte görüntülendi. Üniversitede FETÖ’nün öğrencilerinden sorumlu olduğu iddia edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Ahmet Yıldız: Genelkurmay başkanlığı özel kalem müdürlüğü yurt dışı proje subayıydı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Hüseyin Hakan Öcal: Genelkurmay başkanı özel kalem müdürü idi. Karargahı basan ÖKK personeline eşlik etmekle suçlandı. Levent Türkkan, onun için “FETÖ mensubudur” demişti. Darbeye teşebbüsten iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapisle cezalandırıldı.

En yakındakilere ceza yağdı

‘HAİNLER LAYIK OLDUKLARI CEZAYI BULDU’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen 11'inci dönem Özel Kuvvetler İhtisas Kursu mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, TSK'nın tüm unsurlarının yoğun bir faaliyet içinde olduğunu belirtti. Terörle mücadelede Temmuz 2015'te İkiyaka Dağları'ndan başlayan yeni sürecin artan bir tempoda devam ettiğini söyleyen Bakan Akar, "Özellikle Irak'ın kuzeyinde Silahlı Kuvvetleri'mizin kahraman evlatları teröristlerin inlerine tek tek girmeye" dedi. Çukur operasyonlarının başarıyla tamamlanmasının ardından darbe girişiminin akamete uğratıldığını vurgulayan Akar, “Bu hainler, alçaklar dün açıklandığı gibi Türk adaleti karşısında şu anda layık oldukları cezayı da buldular” diye konuştu.

AKAR’IN YAVERİYDİ

Levent Türkkan: Akar’ın yaveriydi. Akar’a silah doğrultmuştu. Ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 9 yıl ceza aldı.

Serdar Tekin: Akar’ın emir subay yardımcısıydı. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 9 yıl ceza aldı.

Serhat Pahsa: Genelkurmay başkanı emir astsubayıydı. Firari olduğundan dosyası ayrıldı.

Bünyamin Tuner: Genelkurmay 2’nci başkanlığı özel kalem müdürüydü. Güler’in elleri bağlanıp, kafasına siyah bir başlık giydirilerek derdest edilmesi eylemlerine katıldı. 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Vahap Kavaker: Genelkurmay 2’nci başkanı özel sekterliğinde görev yaptı. Darbe faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla yargılandı, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 452 yıl hapisle cezalandırıldı.

Recep Özkan: Genelkurmay 2’nci başkanı özel sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. Yapılan yargılama sonucunda 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Fatih Ekici: Genelkurmay 2’nci başkanlığında emir subayı olarak görev yapıyordu. İyi hal indirimiyle müebbet hapisle cezalandırıldı.

Murat Bingül: Genelkurmay 2’nci Başkanı koruma personeli olarak görev yapıyordu. FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Lütfi Karaca: Genelkurmay Başkanlığı 2’nci emir astsubayı olarak görev yapıyordu. 7 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Uğur Kent: Genelkurmay 2’nci Başkanı Emir Subayı olarak görev yapıyordu. Beraat etti.

Yusuf Yalçın: Genelkurmay 2’nci Başkanı Yaşar Güler’in koruma ekibinde görev yapıyordu. Güler’in derdest edilmesi olayına herhangi bir şekilde müdahale etmemesi nedeniyle yargılandı, beraat etti.

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişi kurtarıldı…
İlk kez ortaya çıktı! Yeşilyurt'ta sel böyle gelmiş
Üniversitede katliam yapmıştı! Savunması kan dondurdu
'Hainler layık oldukları cezayı buldular'