En uzun orucu o Ã¼lke tutacak

Ramazanda iftar vaktine gÃ¶re TÃ¼rkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geÃ§ ise Edirneliler aÃ§acak. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ramazanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ Hakkari'de imsak saat 03.11'de, iftar ise 19.15'te gerÃ§ekleÅŸecek. Edirne'de ise saat 03.58'de baÅŸlayacak ilk oruÃ§, akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunacaÄŸÄ± 20.34'te aÃ§Ä±lacak. Hakkari ile Edirne arasÄ±ndaki oruÃ§ aÃ§ma sÃ¼resi farkÄ± 79 dakika olacak.Â Â Bir anlamda Hakkari'deki vatandaÅŸlar teravih namazÄ±nÄ± kÄ±lmaya hazÄ±rlanÄ±rken, Edirne'de yaÅŸayanlar iftar sofrasÄ±na oturacak. Erken iftar yapÄ±lacak illerde Hakkari'yi; Van, IÄŸdÄ±r, AÄŸrÄ±,Bitlis ve Batman, geÃ§ oruÃ§ aÃ§Ä±lacak illerde ise Edirne'yi; KÄ±rklareli, Ã‡anakkale, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir ve Ä°zmir takip edecek.



Ä°ftar sofrasÄ±na gece yarÄ±sÄ±na yakÄ±n oturacaklar



CoÄŸrafi konumlarÄ± nedeniyle Ä°skandinav Ã¼lkelerinde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar, iftar sofralarÄ±na gece yarÄ±sÄ±na kÄ±sa sÃ¼re kala oturacak.ÂNorveÃ§, Danimarka, Ä°zlanda ve Ä°rlanda gibi Ã¼lkelerde iftar sofrasÄ±ndan kalkan MÃ¼slÃ¼manlar, kÄ±sa sÃ¼re sonra sahur hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacak. Ã–rneÄŸin NorveÃ§ (Alesund) 22.34'te GÃ¶roland'da (Nuuk) 22.41'de Ä°zlanda (Reykjavik) 22.42'de iftar edilecek, birkaÃ§ saat sonra ise yeni gÃ¼nÃ¼n orucu baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak.



GurbetÃ§ilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde de oruÃ§ sÃ¼resi 17 ile 18 saati buluyor. Ramazan'Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼ Berlin'de 21.02, BrÃ¼ksel'de 21.32, Paris'te 21.32 ve Viyana'da 20.34'te oruÃ§ aÃ§Ä±lacak. SoydaÅŸlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Sofya'da ilk iftar saat 20.48'de, KÄ±rcaali'de 20.37'de, Dobruca'da 20.33'te, Filibe'de 20.41'de, Varna'da 20.32'de yapÄ±lacak. BatÄ± Trakya'daki Ä°skeÃ§eli MÃ¼slÃ¼manlar, saat 20.38'de, GÃ¼mÃ¼lcine'de ise 20.36'de iftar sofrasÄ±na oturacak.

Â

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR