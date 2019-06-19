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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

En uzun gün ne zaman?

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En uzun gün ne zaman?

Güneş ışınlarının açı değiştirerek dünyaya ulaşmasının neticesinde yaşanacak olan en uzun gün haziran ayında yaşanacak. Peki, tam tarihi ile en uzun gün ne zaman yaşanacak? İşte, o konu hakkında bilimsel bazı veriler

21 Haziran tarihi, güneş ışınlarının, kuzey yarım kürede Yengeç Dönencesi'ne 90 derece açı ile gelmesi dolayısıyla en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşanmasıyla sonuçlanacak.

'Yaz gündönümü' olarak da bilinen 21 Haziran'da, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Bunun doğal sonucu olarak kuzey yarım kürede gündüzler gecelere göre daha uzun oluyor. Kuzey yarım kürede 'yaz mevsiminin başlangıcı' kabul edilen bugünden itibaren gündüzler kısalıp, geceler uzamaya başlayacak. 

Ayrıca bugün Türkiye'de, saat 12.00'de, cisimlerin yıl içerisindeki en kısa gölgesi oluşacak. Yılın en uzun gecesi 21 aralıkta yaşanacak. 

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