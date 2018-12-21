En uzun gece olarak da bilinen kış gün dönümü hangi tarihtedir? Kış gündönümü gelenekleri
En uzun gece günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Aynı zamanda kış gündönümü olan en uzun gecede güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik geliyor. Peki, en uzun gece olarak da bilinen kış gün dönümü hangi tarihtedir?
Bugün 21 Aralık Kış gündönümü. Yani yılın en uzun gecesini yaşayacağız. ABD merkezli tekonoloji ve internet devi Google, kış gündönümüne özel "doodle" hazırladı. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. Güney yarımkürede ise tam tersi bir durum yaşanacak.
KIŞ GÜNDÖNÜMÜ GELENEKLERİ
Kış gündönümü, dünyadaki kültürler için önemli bir zamandır. Eski Julian Takvimi'nin altında, kış gündönümü 25 Aralık'ta gerçekleşti. Gregoryen takvimin tanıtılmasıyla gündönümü 21. günü kadar indi, ancak İsa'nın doğumunun Hıristiyan kutlaması 25 Aralık'ta devam etti. İşte uluslararası ve geçmişten günümüze kutlanan festivallerden bazıları:
Yule (Neopagan)
Pre-Hıristiyan festivali, Juul Bayramı, İskandinavya’ya özgü bir gelenekti. Geri dönen güneşin ısısını ve ışığını sembolize etmek için ateş yakılırdı. Bugün etkinlik, bazı Modern Paganizm biçimlerinde kutlanıyor.
Saturnalia (Eski Roma)
Antik Roma'da Satürnya'nın festivali 17 Aralık'ta başlar ve yedi gün sürerdi. Adından da anlaşılacağı gibi festival, tanrıların babası Satürn'ün onuruna kutlanırdı. Olağan yasa ve düzen askıya alınır, okullar ve işletmeler kapanır ve kavgalar unutulurdu.
Dongzhi Festivali (Asya)
Çin ve Doğu Asya'da, Dongzhi Festivali yılın en önemli zamanlarından biridir. Uzun gün ışığının geri dönüşünü ve nihayetinde pozitif enerjinin artması kutlanır. Festivalin kökenleri, denge ve uyumun yin ve yang felsefesine kadar uzanır.
Yalda (İran)
Yalda gecesi yılın en uzun ve en karanlık gecesinin kutlandığı bir İran festivalidir. Arkadaşlar ve aile üyeleri, erken saatlere kadar yemek, içmek ve şiir okumak için bir araya gelirdi.
GÜNDÖNÜMÜ VE EKİNOKSLAR
Gündönümü ve ekinokslar mevsimlerin başlangıçlarını ya da mevsimlerin merkez noktalarını belirtmek için kullanılıyor
21 Mart (ekinoks)
Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken Güney yarım küre sonbahara girer.
21 Haziran (Yaz gün dönümü)
Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken Güney yarım kürede kış başlar.
23 Eylül (ekinoks)
Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarım kürede ise bahara geçiş olur.
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