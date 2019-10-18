‘En uygun malzeme ormandan’ dendi... Gelibolu’ya taşocağı
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, Kınalı-Çanakkale otoyolu için Gelibolu’ya taşocağı açacak. Yeniköy mahallesindeki ocağın tamamı orman alanı içinde 23 hektarı kapsayacak. Söz konusu proje Çanakkale Valiliği’ne sunulurken iki gün önce ÇED süreci başladı.
ÇED raporunda, yer seçiminin bilimsel çalışmayla yapıldığı belirtilirken, proje alanının yakın çevresinde tarım alanları bulunduğu ancak çalışmalar sırasında tarım alanlarına zarar verilmeyeceği vurgulandı.
Proje dosyasında özetle şu bilgiler verildi: “En yakın yerleşim birimi kuzeyde 946 metre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi ile 3 kilometre güneydoğusundaki Kavaklı Mahallesi olup, en yakın konut sahaya 685 metre mesafededir.
İŞLETME SÜRESİ 5 YIL
Alternatif tüm ocak yerleri bilimsel çalışmayla incelendi ama mesafe, arazi koşulları, doğa ve kültür koruma bölgelerine, turistik bölgelere uzaklığı nedeniyle bu sahanın en uygun yer olduğu tespit edildi. Açık ocak işletmeciliğiyle, delme-patlatma yöntemiyle malzeme çıkarılıp, ocak sahası yakınındaki kırma-eleme tesisine gönderilerek kalker üretilecek. Söz konusu taş ocağı, sert formasyona sahip olduğu için iş makineleri ile rahatlıkla kazılamamaktadır. Bu nedenle, hazırlık aşamasında cevherin yüzeyden ayrılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Üretilen kalker, Kınalı-Çanakkale-Çanakkale-Savaştepe otoyolunun yapımında kullanılacak. Yolun ihtiyacı olan kalkerin 2 milyon 191 bin tonluk kısmı bu sahadan karşılanacak, işletme süresi 5 yıl olacak.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle