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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aysel ALP/ANKARA
18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘En uygun malzeme ormandan’ dendi... Gelibolu’ya taşocağı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
‘En uygun malzeme ormandan’ dendi... Gelibolu’ya taşocağı
Arşiv

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, Kınalı-Çanakkale otoyolu için Gelibolu’ya taşocağı açacak. Yeniköy mahallesindeki ocağın tamamı orman alanı içinde 23 hektarı kapsayacak. Söz konusu proje Çanakkale Valiliği’ne sunulurken iki gün önce ÇED süreci başladı.

ÇED raporunda, yer seçiminin bilimsel çalışmayla yapıldığı belirtilirken, proje alanının yakın çevresinde tarım alanları bulunduğu ancak çalışmalar sırasında tarım alanlarına zarar verilmeyeceği vurgulandı.

Proje dosyasında özetle şu bilgiler verildi: “En yakın yerleşim birimi kuzeyde 946 metre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi ile 3 kilometre güneydoğusundaki Kavaklı Mahallesi olup, en yakın konut sahaya 685 metre mesafededir.

İŞLETME SÜRESİ 5 YIL

Alternatif tüm ocak yerleri bilimsel çalışmayla incelendi ama mesafe, arazi koşulları, doğa ve kültür koruma bölgelerine, turistik bölgelere uzaklığı nedeniyle bu sahanın en uygun yer olduğu tespit edildi. Açık ocak işletmeciliğiyle, delme-patlatma yöntemiyle malzeme çıkarılıp, ocak sahası yakınındaki kırma-eleme tesisine gönderilerek kalker üretilecek. Söz konusu taş ocağı, sert formasyona sahip olduğu için iş makineleri ile rahatlıkla kazılamamaktadır. Bu nedenle, hazırlık aşamasında cevherin yüzeyden ayrılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Üretilen kalker, Kınalı-Çanakkale-Çanakkale-Savaştepe otoyolunun yapımında kullanılacak. Yolun ihtiyacı olan kalkerin 2 milyon 191 bin tonluk kısmı bu sahadan karşılanacak, işletme süresi 5 yıl olacak.”

 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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