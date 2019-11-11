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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
11.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En temiz ağaç

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
En temiz ağaç

Geçen yıl Hindistan’dan sabun ile şampuan yapımında kullanılan ve dermatolojik birçok faydası bulunduğu belirtilen sabun ağacının tohumları ithal edildi. O tohumlardan elde edilen fidanlar, Türkiye’de ilk kez bugün Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında toprakla buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “11 Kasım’da 11 milyon fidan” sloganıyla organize ettiği ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası bugün başladı. Orman Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü kampanya kapsamında 28 orman bölge müdürlüğü, 246 orman işletme müdürlüğü, 28 orman fidanlık müdürlüğü, 2 bin 140 orman işletme şefliği, 158 ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliği ile 45 fidanlık şefliği fidan dikimi için seferber olacak. Türkiye’nin 81 vilayetinde milyonlarca ağaç dikilecek. Kampanya kapsamda her bölgede o bölgenin doğal şartlarına uygun fidanlar toprakla buluşacak.

BİR İLK OLACAK

En temiz ağaç

Kampanyanın gözdesi ise bu yıl Türkiye’de ilk kez dikilecek olan ‘sabun ağacı’ oldu. Literatürdeki adı ‘sapindus mukorossi’ olan, sabun ve şampuan yapımında kullanılan, ayrıca dermatolojik birçok faydası bulunduğu belirtilen sabun ağacı için 2018 yılı sonbaharında Hindistan’dan 104 kilo tohum ithal edildi. Bu tohumlar Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Muğla, Trabzon ve Zonguldak orman bölge müdürlüklerine bağlı 10 ayrı fidanlığa dağıtılarak çimlenme ve fidan üretimi başlatıldı.  Süreç sonunda 25 bine yakın fidan yetiştirildi. Kaplı, tüplü ve çıplak köklü olarak yapılan üretimde fidanlar, en iyi gelişimi Karadeniz Bölgesi’nde gösterdi. Planlanan sürede 90 santimetre boya ulaştılar. Yarın başlatılacak kampanyayla Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde dikimine başlanacağı öğrenildi.

ERDOĞAN’DAN DESTEK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter hesabından, “#11milyonfidan” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz” dedi.

DOĞAL DETERJAN

En temiz ağaç

AĞAÇ boyu 25 metreye kadar ulaşabilen sabun ağacı 90 yıl yaşayabiliyor. Asya’nın tropikal ve alt tropikal bölgelerinde kullanılan son derece değerli bir tıbbi bitki olan bu ağaç 8-10 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Sapindus mukorossi, tüm sabun ağaçlarının en yüksek saponin (doğal bir deterjan) içeren türü olarak biliniyor. Diğer bazı özellikleri ise şöyle:

 - Çinli köylüler geleneksel sabun yapımında kullanır. Günümüzde sıvı sabun ve şampuanların içeriğinde yer alır.

- Cilde sürüldüğünde, cildi güzelleştirir ve çiller ile lekeleri giderir. Cildi besler, yumuşatır ve pürüzsüz bir hal almasını sağlar.

- Hindistan ve Nepal’de insanlar yüzyıllardır çamaşırlarını bununla yıkar.

- Çatlamış elleri onarır. Etkileri elde ve ciltte 2 hafta içinde gözle görünür bir hale gelmeye başlar.

- Saç ve vücuttaki parazit, bit ve kepeği önleyici bir etkiye sahiptir.

- İpek ve yünlüler için idealdir.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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