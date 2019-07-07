En tehlikeli yer kendi evleri
KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı rapora göre 2019’un ilk yarısında 214 kadın cinayete kurban gitti. Bu kadınların 100’ü aile yakınları tarafından öldürüldü. 63 kadının ise kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınların ağırlıklı olarak evde ve sokakta, ateşli silah, kesici alet kullanılarak hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu rapora ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Yıllardır platform olarak açıkladığımız kadın cinayeti verileri ilk defa bu sene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Polis Akademisi raporu ile açıklandı. Resmi rakam ile bizim verilerimiz arasında fark olmasına rağmen yine de kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin durdurulması ve önlenmesi noktasında önemli bir adım. Bu verilerin sürekli ve detaylı olarak açıklanması ve sonrasında önlenme noktasında somut politikalar uygulanmalı. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için 6284 koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin şekilde uygulanması, davalarda indirimlerin sınırlandırılması ve eşitlikçi politikalar izlenerek kadınların güçlendirilmesi şart.”
BM (Birleşmiş Milletler) Kadın Birimi’nin hazırladığı ve geçen hafta yayımladığı ‘Değişen Dünyada Aile’ raporuna göre, kadınların yüzde 60’i aile bireyleri tarafından öldürülüyor. Bu nedenle de kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri. BM Kadın Birimi Genel Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka rapora ilişkin, “Aile içi şiddetin çok büyük oranda arttığını gösteren istatistikler, kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğunu gösteriyor. Yasalarda kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında büyük ilerleme kaydettik. Ancak kadın hakları gibi konularda yasalarının değişmesi çok yavaş ilerliyor” dedi.
EVLİLİK İÇİ TECAVÜZ
Rapora göre, dünyada her gün 137 kadın aile bireyleri tarafından öldürülüyor. 15-49 yaş aralığındaki 5 kadından biri, eski ya da yeni partnerleri tarafından fiziksel ya da cinsel istismara maruz kalıyor. Her 10 ülkeden sadece dördü evlilik içi tecavüzü suç olarak tanımlıyor. 50’den fazla ülkede kadına eşi tarafından tecavüz edilmesi suç sayılırken, Asya ülkelerinin çoğunda benzer yasal düzenlemelerin yapılması için kampanyalar yürütülüyor. Birçok ülkede evlilik içi tecavüz suç sayılmadığı için veriler toplanmıyor.
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