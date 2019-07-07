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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece EMRE
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

En tehlikeli yer kendi evleri

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En tehlikeli yer kendi evleri

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı rapora göre 2019’un ilk yarısında 214 kadın cinayete kurban gitti. Bu kadınların 100’ü aile yakınları tarafından öldürüldü. 63 kadının ise kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınların ağırlıklı olarak evde ve sokakta, ateşli silah, kesici alet kullanılarak hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu rapora ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Yıllardır platform olarak açıkladığımız kadın cinayeti verileri ilk defa bu sene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Polis Akademisi raporu ile açıklandı. Resmi rakam ile bizim verilerimiz arasında fark olmasına rağmen yine de kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin durdurulması ve önlenmesi noktasında önemli bir adım. Bu verilerin sürekli ve detaylı olarak açıklanması ve sonrasında önlenme noktasında somut politikalar uygulanmalı. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için 6284 koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi’nin etkin şekilde uygulanması, davalarda indirimlerin sınırlandırılması ve eşitlikçi politikalar izlenerek kadınların güçlendirilmesi şart.”

BM (Birleşmiş Milletler) Kadın Birimi’nin hazırladığı ve geçen hafta yayımladığı ‘Değişen Dünyada Aile’ raporuna göre, kadınların yüzde 60’i aile bireyleri tarafından öldürülüyor. Bu nedenle de kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri. BM Kadın Birimi Genel Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka rapora ilişkin, “Aile içi şiddetin çok büyük oranda arttığını gösteren istatistikler, kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğunu gösteriyor. Yasalarda kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında büyük ilerleme kaydettik. Ancak kadın hakları gibi konularda yasalarının değişmesi çok yavaş ilerliyor” dedi.

EVLİLİK İÇİ TECAVÜZ

Rapora göre, dünyada her gün 137 kadın aile bireyleri tarafından öldürülüyor. 15-49 yaş aralığındaki 5 kadından biri, eski ya da yeni partnerleri tarafından fiziksel ya da cinsel istismara maruz kalıyor. Her 10 ülkeden sadece dördü evlilik içi tecavüzü suç olarak tanımlıyor. 50’den fazla ülkede kadına eşi tarafından tecavüz edilmesi suç sayılırken, Asya ülkelerinin çoğunda benzer yasal düzenlemelerin yapılması için kampanyalar yürütülüyor. Birçok ülkede evlilik içi tecavüz suç sayılmadığı için veriler toplanmıyor.

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