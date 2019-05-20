En son nerelerde deprem oldu? İşte, 20 Mayıs tarihli son depremler
Deprem hattı üzerinde olan ülkemizin farklı bölge ve illerinde artçı depremler yaşanıyor. İkamet ettikleri şehirde depremi hisseden vatandaşlar merkez üssü ve şiddet bilgisini internet üzerinden araştırıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 20 Mayıs tarihli deprem listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak paylaşılıyor. Yurdun farklı ilçelerinde büyüklü küçüklü depremler yaşanıyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak Peki, en son hangi illerde deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçümleri yapılan son depremler listesi…
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.05.20 04:30:36 35.5937 31.8938 13.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
|2019.05.20 03:53:22 37.1323 27.7525 6.9 -.- 1.9 -.- BALCILAR-MILAS (MUGLA)
|2019.05.20 03:46:21 37.1360 27.7612 6.6 -.- 2.0 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)
|2019.05.20 03:36:15 38.8375 26.7955 7.1 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|2019.05.20 03:35:44 40.1533 31.6803 5.0 -.- 2.1 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|2019.05.20 03:27:15 40.5797 27.1445 10.0 -.- 1.5 -.- SARKOY (TEKIRDAG)
|2019.05.20 03:17:19 36.9127 27.6282 19.5 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2019.05.20 03:05:23 38.6023 26.6750 8.6 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|2019.05.20 02:48:16 36.9512 38.2203 7.1 -.- 2.1 -.- TASLIKUYU-SURUC (SANLIURFA)
|2019.05.20 02:04:11 39.3267 27.9120 2.8 -.- 1.8 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
|2019.05.20 01:59:33 37.1513 27.7258 8.3 -.- 1.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)
|2019.05.20 00:13:07 36.8375 37.1333 8.3 -.- 2.6 -.- POLATELI (KILIS)
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