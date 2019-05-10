En son nerelerde deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesini güncelledi
Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Deprem şiddeti ve saati Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu?
10 Mayıs Cuma günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Merkez üslerin yanı sıra, çevre illerde de hissedilen depremler birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı.
Peki, 10 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar...
|2019.05.10 07:05:15 39.8870 41.7185 7.5 -.- 1.8 -.- YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM)
|2019.05.10 06:32:10 38.7872 26.4813 6.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
|2019.05.10 06:24:44 39.0058 26.0653 4.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.05.10 05:23:09 39.0428 26.0882 10.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.05.10 00:29:46 36.9502 28.2982 5.8 -.- 2.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|2019.05.10 00:23:08 39.5755 26.0315 14.4 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle