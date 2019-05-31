En son nerelerde deprem oldu? 31 Mayıs tarihli son depremler…
Deprem kuşakları üzerinde yer alan ve çok sayıda fay hattına sahip ülkemizde gün içinde irili ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri internet üzerinden araştırıyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 31 Mayıs tarihli son depremler…
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak resmi sayfası üzerinden paylaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs'ın en şiddetli depremlerinden biri Bodrum'da yaşandı. Saat 00.43’te Gökova Körfezi’nde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Bodrum’un yaklaşık 4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte, son depremlerin listesi...
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.05.31 06:13:01 39.8582 41.8602 10.3 -.- 1.7 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)
|2019.05.31 03:47:41 39.1972 25.9847 9.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.05.31 03:17:57 39.1338 25.9242 17.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.05.31 00:43:45 36.9767 27.6488 7.1 -.- 4.2 4.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
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