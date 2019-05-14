En son nerelerde deprem oldu? 14 Mayıs tarihli deprem listesi
Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. İkamet ettikleri çevrede artçı depremlere maruz kalan vatandaşlar, depremin şiddeti, saati gibi bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden takip edebiliyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte 14 Mayıs tarihli deprem listesi
Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar ardından son depremler listesi gündeme geliyor. Son günlerin en şiddetli depremlerinden biri Manisa’da yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Kırkağaç olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Peki, en son nerelerde deprem oldu?
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.05.14 07:22:15 39.4615 35.3373 12.1 -.- 1.5 -.- COKUMESME-SARIKAYA (YOZGAT)
|2019.05.14 07:16:31 39.5215 35.3928 9.2 -.- 1.7 -.- SARIKAYA (YOZGAT)
|2019.05.14 07:01:46 39.5442 35.4213 8.4 -.- 1.8 -.- CIKRIKCI-SARIKAYA (YOZGAT)
|2019.05.14 07:00:43 39.5128 35.3682 7.9 -.- 1.7 -.- ILISU-SARIKAYA (YOZGAT)
|2019.05.14 06:39:35 39.6410 26.4573 8.1 -.- 2.0 -.- SULEYMANKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|2019.05.14 06:36:44 39.4300 26.2557 10.3 -.- 1.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|2019.05.14 04:38:34 40.3640 34.3547 6.2 -.- 1.8 -.- OYACA-SUNGURLU (CORUM)
|2019.05.14 04:11:40 40.7005 32.8443 5.4 -.- 1.8 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI)
|2019.05.14 03:45:30 38.1197 26.1233 6.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2019.05.14 03:45:30)
|2019.05.14 02:43:10 39.6472 38.2153 1.6 -.- 2.1 -.- ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS)
|2019.05.14 02:39:31 40.2325 28.9318 6.4 -.- 1.9 -.- DOGANKOY-NILUFER (BURSA)
|2019.05.14 01:59:46 39.1632 26.0355 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|2019.05.14 00:26:05 37.1115 28.5973 4.5 -.- 2.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
|2019.05.14 00:10:39 37.4735 29.2330 5.0 -.- 1.3 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI)
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